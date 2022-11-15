…І про немічних сусідів подбати

Кілька десятків людей може обігріти благодійна організація «Дім милосердя», якщо, не приведи Господи, в Кропивницькому виникнуть серйозні проблеми з тепло-, електро-, газопостачанням.

За словами керівника «Дому милосердя» Володимира Лебедєва, вони готові облаштувати пункти обігріву на своєму подвір’ї на Преображенській, 37. Прийматимуть тих, кому найтяжче, у першу чергу – немічних.

Благодійний фонд «Отчий дім», з яким дружить «Дім милосердя», дав намети на ці потреби. «Буржуйки» і електрогенератори у «Дому милосердя» – свої. Перший з генераторів придбали навесні 2014 року, коли війна тільки починалася.

«УЦ» уже розповідала про хостел, який створила очолювана Лебедєвим організація кілька років тому. Задум був такий: дати притулок бездомним. Потім з’ясувалося: ті, хто звик бродяжничати, не хочуть змінювати спосіб життя. Тому в «Домі милосердя» вирішили допомагати тим, хто має бажання працювати, жити по-людськи. Почали давати тимчасовий прихисток молодим людям, які втратили житло, жінкам, які постраждали від сімейного терору. Для жертв домашнього насилля збиралися облаштувати окреме приміщення, та воно знадобилося для прийому біженців, коли Росія почала повномасштабну агресію. Люди були раді помешканню без елементарних умов. Нині, після ремонту, там і затишно, і тепло.

– Переселенці розповідали нам, як їх виручали електрогенератори й «буржуйки», коли в їхні міста і села прийшла війна, – каже Лебедєв. – Якщо в Кропивницькому виникнуть проблеми з теплом (чого дуже не хочеться), не зможемо обігріти усіх. Тому закликаю земляків проявити відповідальність – прибрати в підвалах, запастися водою, їжею та медикаментами, купити (наприклад, у складчину) генератори і «буржуйки», запастися дровами. А ще треба бути готовими подбати про немічних сусідів, знайомих.