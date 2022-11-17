2023 рік: кому на пенсію у 60, 63 або 65 років

Як відомо, пенсія за віком призначається після досягнення особою 60-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу, що визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Саме набутий страховий стаж є однією із головних підстав для призначення або відмови у призначенні такого виду пенсії.

Варто зазначити, що у 2023 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 60 років та мають не менше 30 років страхового стажу.

Але…

Страховий стаж щороку зростає (+1 рік) і у 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

Чи можна претендувати у 2023 році на пенсію за віком, якщо страхового стажу менше?

Так! Особи, які досягли 63 років зможуть вийти на пенсію за віком за наявності страхового стажу від 20 до 30 років , а особи, які досягли 65 років, – за наявності страхового стажу від 15 до 20 років .

Нагадуємо : у 2022 році право на призначення пенсії за віком мають особи:

– у 60 років, за наявності 29 років страхового стажу;

– у 63 роки, за наявності 19 років страхового стажу;

– у 65 років, за наявності 15 років страхового стажу.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області