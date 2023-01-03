Вчителям – найсучасніше

Йдуть в минуле часи, коли батьки купували вчителям сучасну техніку (свого часу ми свідомо рішенням батьківських зборів скидалися грошима на ноутбук педагогу). Міська влада активно працює над технічним оснащенням шкіл, і друзі та партнери допомагають. Під самий Новий рік 126 освітян Кропивницького отримали 126 хромбуків для роботи. Непоганий подарунок!

Хромбук – це ноутбук з обмеженими можливостями виробництва фірми Google, що працює на операційній системі Chrome OS. Обмежені можливості – це про те, що ці пристрої запрограмовані на певний вид діяльності та певні програми. Тобто все, що потрібно вчителю для освітнього процесу, там є, а ось у іграшки-стрілялки вже не пограєш. Призначений хромбук для використання, насамперед, при підключенні до мережі інтернету, з більшістю додатків і даних, що знаходяться на «хмарі». Головною особливістю цих комп’ютерів є короткий час запуску.

Подарунки для всіх кропивницьких шкіл (повторимо – для всіх!) передали заступник міського голови Олександр Мосін, секретар міської ради Олег Колюка та начальниця управління освіти Лариса Костенко.

Святий Миколай тут ні до чого, а ось завдяки співпраці Міністерства освіти і науки з компанією Google та Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ці гаджети передали педагогічним працівникам пропорційно до потреби та з урахуванням критеріїв розподілу, рекомендованих міністерством.

Ці комп’ютери дадуть змогу вчителям в умовах воєнного стану, частих відключень електроенергії якісніше організовувати освітній процес, зазначила очільниця управління освіти Лариса Костенко.

«Більшість вчителів міських шкіл уже опанували новітні технології, які нині застосовують в освітньому процесі. Нова комп’ютерна техніка, яку сьогодні отримали наші навчальні заклади, сприятиме покращенню якості освіти у школах», – сказала Лариса Костенко.