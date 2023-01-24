Сфери використання осушувачів повітря

Для забезпечення комфортних умов проживання необхідно звертати увагу на показники температури та вологості повітря. Надмірна пересушеність спричиняє подразнення слизових оболонок та хвороби органів дихання, а вогкість веде до появи на стінах грибка, цвілі, інших мікроорганізмів, що негативно позначаються на здоров’ї. Найкращий спосіб уникнути цих неприємних наслідків — купити осушувач.

Які бувають

Прийнятний для людини рівень вологості коливається в межах 45–65%. Усе інше є відхиленням від норми. Для підтримання необхідного рівня вологості застосовують спеціальне кліматичне обладнання — осушувачі повітря. Прилад не лише забирає вологу, але й утримує її відсоток у необхідних межах. Залежно від принципу дії розрізняють:

Асиміляційні — вологе повітря виводиться через вентиляційні отвори назовні, а в приміщення поступає свіже. До недоліків відносять значні втрати теплової енергії. Конденсаційні. Прилад втягує повітря з приміщення, волога потрапляє у випарник, її температура знижується завдяки холодагенту. Осушене повітря виводиться через конденсатор, підігрівається на 2–5 0 C , і повертається у квартиру. Прилади дають змогу безпечно видалити вологу в найкоротші строки в будинках із температурою понад +10…+1 5 0 С . Адсорбційні використовуються в коморах, складських та виробничих приміщеннях. Прилади видаляють вологу за допомогою ротора з поглинанням. Мають низьку продуктивність, а наповнювач доведеться часто міняти.

Осушувачі можуть підігрівати повітря або очищати його від пилу. Деякі моделі можливо під’єднати до вентиляції.

Побутові осушувачі

Компактні конденсаційні прилади з продуктивністю, достатньою для невеликих приміщень. Побутовий тип використовують у приватних будинках, квартирах, підвалах, коморах, котеджах, винних погребах, гаражах. До найпопулярніших належать прилади об’ємом 20–35 л, призначені для площі до 120 м2.

Для басейнів

Зважаючи на високу вологість, такі осушувачі мають обсяг 60–100 л за добу, а деякі — до 200–300 л. Відрізняються міцною стійкою конструкцією та захистом від цвілі та корозії.

Осушувачі використовують для зниження вологості басейнів, саун, джакузі, кімнат, де організовують лікувальні процедури та СПА. Прилади укомплектовані дренажним насосом для автоматичного відкачування води з резервуара.

Промислові пристрої

Потужні, продуктивні прилади видаляють значну кількість вологи. Успішно функціонують у приміщеннях із великою площею за мінусової температури. Такі прилади використовують у музеях, на заводах, складах, будівництві, бригадами МНС під час усунення наслідків повеней.

Осушувач повітря — ефективний спосіб регулювання рівня вологості в приміщенні. Для басейнів, великих складів і виробництв використовують габаритні прилади, а для квартир і компактних будинків підійдуть менші побутові моделі.