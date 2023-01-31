Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається 27 січня. «Щороку в цей день ми повторювали слова «ніколи знову», закликали людство робити все, щоб трагедія не повторилася, щоб це залишилося в пам’яті, але події, які почалися 24 лютого минулого року, не просто нагадали, а повторили це жахіття», – сказала Фаїна Позднякова, засновниця та керівниця «Університету третього віку “Натхнення”», на початку зустрічі старшого покоління та молодого (кадети ліцею «Сокіл»), присвяченій Голокосту.

Актова зала педуніверситету була заповнена. Атмосфера – напружена: тема була тривожна та болюча. З розлогою доповіддю виступив викладач ЦДУ імені Винниченка Кирило Панченко. Професійно, детально, змістовно, з прикладами та фотофактами розповів про Голокост. Переказувати недоречно. Краще запросити пана Кирила в будь-який колектив, аби бути обізнаним й докласти зусиль, щоб ніколи знову.

«Наші мудреці говорять, що поважною людиною вважається та, яка вміє поважати інших, – звернувся до присутніх рабин Кропивницького Дан Закута. – Є дуже ганебним, коли людина намагається прибільшити своє значення за рахунок приниження іншої. Це приниження може дійти до знищення. І це стало причиною Голокосту і, на жаль, сьогодення. Бажаю всім гарної пам’яті, гарного відношення, поваги один до одного. Нехай наше єднання, наше спільне бажання перемоги збережеться назавжди!»

А у п’ятницю, 27 січня, біля Великої хоральної синагоги відбувся вже традиційний мітинг-реквієм. Журналіст Юхим Мармер, рабин Дан Закута, історик Юрій Митрофаненко говорили цього разу не лише про пам’ять жертв Голокосту, а й жертв нинішньої війни, яка все більше набуває характеру етнічної.