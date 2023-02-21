Тетяна Сила: «Не в 10, а в 100»

Тетяна Сила – одна з найвідоміших волонтерок Кропивницького, керівник організації, співзвучної прізвищу – «Разом ми Сила». Волонтерською діяльністю займається з 2014 року. Каже, що порівняно з минулими роками навантаження на неї з колегами і однодумцями зросло навіть не в 10, а в 100 разів.

– Раніше я хоч іноді знаходила час на невеликий відпочинок, кудись сходити, десь посидіти, просто поспілкуватися з друзями. Зараз цього немає. Є тільки робота 24/7. Живу практично в штабі, постійно відвантаження – прийом вантажів, розвозка по лікарнях та частинах. завжди доводиться щось шукати, чого хлопці потребують терміново. Телефон не замовкає вдень і вночі, сотні дзвінків, усім потрібна допомога чи хочуть допомогти.

– Є те, що ви хотіли б забути про цей страшний рік, що минає?

– Забути неможливо нічого. Усі ці страждання, біль, руйнування, загибель близьких. Я не забуду. А поки в мене, як у всіх, лише одне бажання – скоріше б перемога.

Аби закінчилося це пекло, про яке знаю не з переказів. Ось тоді, нарешті, перепочину.