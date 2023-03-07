Мінімізатори й шахраї

У мінімізації податкових зобов’язань підозрюють ПрАТ «Юрія», яке займається переробкою молока й належить Андрію Табалову. Якщо вірити Бюро економічної безпеки України, посадовці товариства 2021 року завищили податковий кредит у деклараціях з ПДВ, внаслідок чого до бюджету не надійшло 42,4 мільйона гривень. Доказами економії «Юрії» на податках представлено документи і купу готівки (7,8 мільйона гривень), вилучені в його офісах.

Невідомо, кого хотіло здивувати Бюро економічної безпеки, опублікувавши на своєму сайті фотографію банкнот. Де ж їм, грошовим знакам, бути, як не у бізнесменів? Знімком роздратувалися хіба що наші численні послідовники П’єра Жозефа Прудона, французького соціаліста XIX століття, який вчив, що «власність є крадіжка».

Є й такі, хто сприйняв інформацію про обшуки в компанії Табалова як продовження системної боротьби правоохоронців з мінімізаторами. Дехто навіть сповнився надією, що наступними об’єктами їхньої уваги стануть незугарні будки, в яких продаються підроблені, без акцизних марок, Parliament, Marlboro і Sobranie по ціні «Прими» без фільтру. Щонайменше один з цих кіосків появився під час теперішньої війни – якось уночі його привезли КамАЗом в облюбоване місце.

Але поки що правоохоронці взялися за абсолютно легальну компанію, в якій працює тисяча людей. Андрій Табалов уже відреагував на підозру в мінімізації податків, давши коментарі ЗМІ. За його словами, якщо ПрАТ «Юрія», на думку слідства, мало відносини з фіктивними підприємствами, то виникає запитання: чому їхньої фіктивності не помітила податкова, реєструючи 2021 року податкові кредити?

Із слів Табалова випливає: якщо детективи Бюро економічної безпеки не помилилися з ймовірним мінімізатором, треба притягати до відповідальності й податківців. А ми побачимо, чи пощастить їм так само, як двом кропивничанкам, які, працюючи в обласній податковій, у вересні 2017 року попалися на отриманні 80 000 гривень від підприємця, котрому обіцяли зменшення податкових зобов’язань, що начебто становили 260 000.

Затримавши дам, СБУ повідомила громадськості, що провадження порушено за статтею «Одержання неправомірної вигоди службовою особою в значному розмірі». У ході слідства статтю замінили на «нетяжку» – «Шахрайство». Мовляв, працівниці податкової, попросивши у підприємця 80 000, всього-на-всього його взяли на понт, бо насправді він нічого бюджету не заборгував. У листопаді 2022-го суд звільнив обох від карної відповідальності, бо саме минуло 5 років, протягом яких можна карати за шахрайство.

А скільки історій, пов’язаних з блокуванням податкових накладних, розкажуть керівники й бухгалтери підприємств! Теперішній порядок реєстрації ПН настільки ускладнив роботу бізнесу, що складається враження, ніби держава розглядає підприємців як ворогів народу. Не стане їх – не велика біда. Захід нам допоможе…

Віктор Іваненко, «УЦ».