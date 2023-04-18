Що робити під час підтоплення та паводку

Минулого тижня в деяких областях було повідомлено про ІІІ рівень небезпеки у зв’язку із підняттям рівня води на Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах. В перелік областей увійшла і Кіровоградщина. Так,

– В Онуфріївській громаді рекомендували НЕ споживати воду з колодязів через те, що у воді можуть поширюватися різні інфекційні захворювання, такі, як гострі кишкові інфекції, сальмонельоз, ротавірусна інфекція. Також в цій громаді підтоплено 30 гектарів пасовищ. Останній раз таке відбувалось в 70-х роках.

– Крім того – досі залишаються під водою 323 дворогосподарства.

– У Свіловодську рятувальники евакуювали мешканку затопленого дому на човні.

– Пункти незламності стануть пунктами евакуації у разі підтоплення Світловодської громади – таке рішення прийняла місцева влада на засіданні через загрозу надзвичайної ситуації.

Тому ми застерігаємо мешканців Кіровоградщини не нехтувати правилами безпеки під час паводку та бути обачними!

До паводку можна підготуватися заздалегідь

переконайтеся, що у вас є протипаводкові панелі (як правило, металічні або пластикові) або підготовлені мішки з піском, щоб можна було заблокувати вхід у приміщення та зовнішні стіни на висоту до 1 м;

впевніться, що ви знаєте, як перекрити газ, електро- та водопостачання на основних підвідних до будинку зовнішніх магістралях;

тримайте цінні речі, документи вище рівня води – краще на горищі чи верхньому поверсі;

якщо будинок застраховано, перевірте, чи передбачено в страховці відшкодування збитків від паводка.

У разі, якщо ви плануєте будівництво чи ремонт житлового будинку у зоні можливого паводку, ви можете покращати власний протипаводковий захист та зменшити збитки від можливих в майбутньому паводків, якщо:

використаєте плінтуси та двері, виготовлені із цілісної деревини, оброблені хлорвінілом кухонні меблі та інші матеріали, що можуть витримати вплив води;

покриєте підлогу та стіни водонепроникними матеріалами. Наприклад, пофарбовані стіни постраждають менше під час паводка, аніж стіни, вкриті шпалерами. Дерево, камінь або кахель для підлоги постраждають менше, аніж підлога вкрита тільки ковроліном;

штукатурка легко пошкоджується під час паводка. Якщо ви її використовуєте, то наносіть горизонтально, оскільки штукатурку, нанесену вертикально, потрібно буде повністю знімати після затоплення, а при горизонтальному нанесенні – тільки пошкоджену частину;

уникайте вбудованих електричних пристроїв для того, щоб легко їх перенести під час паводку;

розташуйте електричні розетки, вхід для телефонного апарата та вимикачі на такій висоті, щоб вони були вище рівня паводка;

застосовуйте при будівництві матеріали для збільшення щільності стін, встановлюйте підлогу із більшим гідроізоляційним шаром, щільно заробляйте пустоти навколо труб та кабелів, що входять у будинок, встановлюйте систему колодязя та насоса нижче першого поверху, ущільнюйте місця між віконними так дверними рамами й стінами, щільно заробляйте тріщини та шви у цегляній стіні, встановлюйте зворотний клапан у каналізаційну систему.

Що робити при раптовому затопленні під час повені, паводка

Зберігайте харчові продукти та інші необхідні речі на високому рівні.

Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі.

Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте маршрут до безпечного місця.

Якщо вам потрібно евакуюватися, беріть з собою необхідні речі, такі як документи, ліки, телефон та зарядний пристрій, теплі речі та їжу.

Подбайте про домашніх тварин.

Не спробуйте переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Замість цього шукайте безпечний шлях навколо.

Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.

Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевих влад та рятувальних служб.

Якщо ви застрягли у будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв’язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону чи радіо.

Зберігайте спокій та дійте розумно.

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області