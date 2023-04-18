Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області у січні–лютому 2023 року

У січні–лютому 2023р. обсяг експорту товарів становив 175,1 млн.дол. США, імпорту – 32,4 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2022р. експорт товарів зменшився на 4,3%, імпорт – на 35,7%. Позитивне сальдо становило 142,6 млн.дол. (у січні–лютому 2022р. – 132,4 млн.дол.).

Експорт товарів з області здійснювався до 75 країн світу, імпорт – з 60.

Частка області в експорті товарів України у січні–лютому 2023р. становила 2,7%.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Заступник начальника Алла КРАВЧЕНКО