Це було прогнозовано: XV сесія Кіровоградської обласної ради не була продовжена після перерви – зареєструвалося всього 14 депутатів. Голова облради Сергій Шульга не оголосив перерву, запропонував почекати. Виявилося, що чекали решту депутатів, які перебували в малій залі.

Напередодні стало відомо, що 24 депутати звернулися з листом, в якому просили провести XVI, позачергову сесію з одним питанням – про звільнення голови облради Сергія Шульги. Позачергова при не закритій черговій виглядає як нонсенс. Але опозиція підготувалася. Необхідна кількість бажаючих зібратися поза чергою є, далі – просто приймати рішення більшістю голосів.

В очікуванні «чогось» присутні тихо спілкувалися одне з одним. Начальник ОВА Андрій Райкович та його заступники залишили залу – повернулися до справ. Виступили дехто з вічних активістів.

Після майже години очікування до зали увійшла більшість. Реєструвалися «вручну», не застосовуючи систему «Віче». Потім увімкнули електронну систему, яка показала, що на позачергову сесію зареєструвалося 43 депутати. Дружно заспівали гімн. Сергій Шульга те, що відбувається, назвав «внутрішньою війною за посади та ресурси». Його заступник Дмитро Лінько, який приїхав з фронту у відпустку, наголосив, що під час війни прийняття будь-якого рішення повинно відповідати на питання: чи пришвидшить це перемогу? На цьому залишив президію.

Вести позачергову сесію довірили Олександру Горбунову. Не так активно, як на минулому засіданні, протестувала Людмила Давиденко. Та опозиційна більшість була налаштована рішуче. 39-ма голосами підтримали внесення до порядку денного питання про звільнення Шульги. Горбунов продемонстрував протокол засідання лічильної комісії, члени якої відправилися готувати процедуру таємного голосування.

Було затверджено форму бюлетеня, і відповідні працівники пішли їх друкувати. До зали занесли кабінку та скриньку для таємного голосування. В голосуванні взяв участь 41 депутат. Лічильна комісія підвела підсумки.

За звільнення голови обласної ради віддали голоси 39 депутатів. Один голос проти. Один бюлетень був зіпсований. Новим головою обласної ради обрано Юрія Дрозда. Про подальший розвиток подій читайте в наступних номерах нашої газети.