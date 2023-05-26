Розширено коло осіб, які мають право на субсидію

На сьогодні держава допомагає громадянам сплачувати за житлово-комунальні послуги, надаючи субсидії та пільги для їх оплати.

Часто запитують: у чому різниця між субсидією та пільгою?

Субсидія – вид адресної державної соціальної допомоги для вразливих категорій осіб, які не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто субсидія призначається за умови низького рівня матеріального забезпечення будь-якої особи.

А пільга – встановлена законодавством або іншими нормативними актами система підтримки певних категорій населення: наприклад, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, чорнобильців тощо. Тобто цей вид виплат базується не на майновому чи матеріальному стані, а на належності до визначеної законодавством або іншими нормативними актами пільгової категорії.

Нещодавно розширили коло осіб, які мають право на субсидію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 відбулися певні зміни у порядку призначення житлових субсидій.

Зокрема, розширено коло осіб, у яких взагалі відсутні доходи, але яким все ж таки призначають субсидію. РАНІШЕ право на субсидію мали особи, які взагалі не мали доходів, у випадках, коли такі особи перебували в місцях позбавлення /обмеження волі і це підтверджувалось відповідними документами – довідкою з виправної колонії або слідчого ізолятору.

ВІДТЕПЕР коло таких осіб доповнено ще однією категорією: житлова субсидія призначається також особам, які не менше місяця перебували у полоні, і це підтверджується документами, наданими в установленому порядку, – довідкою про перебування у полоні.

РАНІШЕ при призначенні житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу не брались доходи осіб, “які брали участь у проведенні АТО та ООС”.

ВІДТЕПЕР цей пункт доповнено словами: “які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ” (це військовослужбовці та усі силові структури).

Інші зміни

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 передбачено:

коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;

можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини – зареєстрованим, задекларованим або фактичним;

обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника – відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;

зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області