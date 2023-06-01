Не вистачає стажу при виході на пенсію? а декрет врахували?

Набуття права на пенсію вимагає виконання двох умов: досягнення пенсійного віку та наявність необхідної кількості страхового стажу. Нагадуємо, що у 2023 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. С траховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Часто майбутні пенсіонери запитують, чи зараховується до страхового стажу період декретної відпустки? Фахівці головного управління інформують, що зарахування/незарахування догляду за дитиною до 3-х років до стажу залежить від років здійснення такого догляду.

Наприклад, при призначенні пенсії час догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення нею 3-річного віку до 01.01.2004 буде зараховано до страхового стажу лише за наявності свідоцтва про народження дитини, а час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку в період з 01.01.2004 по 31.12.2004 буде зараховано тільки на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в органах соціального захисту, а час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку після 01.01.2005 – у разі отримання відповідної допомоги за даними персоніфікованого обліку.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області