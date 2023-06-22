№25 (1542)

Номер тижневика «УЦ» від 22 червня 2023 року
«Ми повинні потроху ставати і Херсоном»
Наказав розвіяти прах над норвезьким фіордом
Kozak System підкорив Кіровоградщину
Макс Барських докорив глядачам
Європейські ігри: з вірою та надією
Номер тижневика «УЦ» від 22 червня 2023 року
«Ми повинні потроху ставати і Херсоном»
Наказав розвіяти прах над норвезьким фіордом
Kozak System підкорив Кіровоградщину
Макс Барських докорив глядачам
Європейські ігри: з вірою та надією
Європейські ігри: з вірою та надією