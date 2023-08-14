Інтриги та таємниці від Романа Воронкова

Історія, у яку важко повірити, і персонажі, які можна тільки вигадати. Це – про нову книжку Романа Воронкова, яка називається «Стрьомні нетрі Аллервельту». Так, це другий роман Романа. Перший – «Остання людина» – мав успіх як для письменника-початківця. Наступну книжку чекали з цікавістю, адже заінтригувати, здивувати та вразити Воронков вміє.

Якщо перший роман народжувався протягом десяти років, то на другий часу пішло менше року. Автор каже, що спочатку в уяві з’явилися три персонажі: сам Аллервельт та два його агенти – Німанд («ніхто» в перекладі з німецької) та Єманд (хтось). «Якось переходив дорогу біля готелю “Європа”, подивився на стовп і раптом в голові виникли два слова – “бєсполєзний” і “бєстолковий”. Я довго думав, до чого вони, як їх використувати, і виникли ще два персонажі – Бєс Толковий і Бєс Полєзний, яких я інтегрував у сюжет».

Майже всі імена персонажів – німецькі. Вплинуло те, що Роман Воронков – викладач німецької мови. До речі, Аллервельт – трохи видозмінене слово «всесвіт».

Цікавинкою книжки є те, що на початку кожної частини на сторінці розміщений QR-код. Активувавши його, можна завантижити певну музичну композицію. Деякі підходять за змістом, а деякі звучали на повторі, коли Роман власне писав цей розділ чи частину. Тож читати рекомендовано і бажано у музичному супроводі.

Автор «Стрьомних нетрів Аллервельту» дякує людям, які йому допомагали. На титульній сторінці містяться їхні імена з коментарями автора. «Редакторка – Світлана Ковтюх (леді, яка навчила мене ставити довгі тире); дизайнерка – Оксана Йориш, яка, на щастя, не використала мої “цінні дизайнерські ідеї”». За консультації в копацьких питаннях письменник дякує Роману М. та Івану «Деусу».

Сюжет насичений легендами, прикметами та випадками з життя, якими з автором поділилися люди, що ходять полями та лісами з металошукачами. Брали з собою і Романа. В книжці крім інших локацій Кіровоградщини детально описане одне з сіл області. Автор каже, що за описом його не важко впізнати. А тому, хто впізнає хату, яка фігурує в романі, Воронков обіцяє подарунок. Це ще одна інтрига.

Серйозний науково-містично-документально-фентезійний роман (за визначенням автора) вже можна придбати у «Книгарні Є». Купуйте безпосередньо в магазині або замовляйте на сайті. Нехай Роман Воронков вже розпочинає наступний твір. Приємного читання!