Будьте ментально здорові!

Щороку 10 жовтня у всьому світі відзначається День ментального здоров’я. В Україні він набув особливого значення – бути «непробивним», не відчувати емоцій під час війни неможливо. Але можна допомагати один одному й навіть собі. Як саме? Про це ми поговорили із заступницею начальника Кіровоградської ОВА Катериною Колтуновою.

– Пані Катерино, що таке, в принципі, ментальне здоров’я?

– Якщо дуже просто, це стан людини, коли вона відчуває себе добре. А якщо говорити ґрунтовніше, то мається на увазі психічне здоров’я. Це пов’язано з усіма сферами життя й напрямками взаємодії між людьми.

Тому зараз як ніколи актуальні питання просвітництва щодо ментального здоров’я, формування культури ментального здоров’я, розуміння, як допомогти собі, коли почуваєшся погано, взагалі – ідентифікувати той стан, коли ти погано почуваєшся, коли ти не в стані психологічного благополуччя.

– Такий стан загострюється, коли щось відбувається. Ми маємо війну, тому ми ментально нездорові?

– Ментально неблагополучні – це точно. Ми живемо в надскладні часи. Хтось тримається, і рано чи пізно ця витримка підводить. Є люди, які глибоко й важко сприймають дійсність з самого початку, і вони потребують особливої підтримки.

На всеукраїнському рівні ми маємо Програму ментального здоров’я під патронатом першої леді Олени Зеленської. Це широкий, доступний формат для пересічного громадянина. Кампанія просвітницька, використовує ресурси, до яких є вільний доступ кожного, де можна найти корисну інформацію: про аптечку, інструменти самодопомоги, про контакти, за якими можна звернутися. Плюс до того при Кабміні створений координаційний центр щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, який регулює ці питання, адже в нас немає міністерства психічного здоров’я.

При цьому програма ментального здоров’я пронизує всі напрямки: охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, культуру, інформаційну політику. Тому в Україні по вертикалі розбудовується узагальнена система охорони ментального здоров’я – зверху до громад.

– Що відбувається на нашому регіональному рівні? Чим допомагаємо в громадах?

– Відповідне щодо цього розпорядження начальника ОВА було підписано ще в квітні цього року. Воно передбачає заходи щодо психосоціальної підтримки наших громадян. Відповідно документу в громадах почали створюватися психологічні хаби – об’єднання спеціалістів, фахівців, які працюють в цьому напрямку, координують роботу інших структур.

В нашому регіоні 315 сімейних лікарів пройшли відповідне навчання та мають право надавати першу психологічну допомогу й потім перенаправляти людей до спеціалістів або застосовувати навички самодопомоги. Адже з 80 відсотками порушень психічного стану можна впоратися, знаючи, як допомогти собі самому, вийти з якихось кризових моментів.

Зараз ми працюємо над тим, щоб у школах вчителі, класні керівники володіли необхідними навичками самодопомоги й проводили просвітницьку роботу з дітьми. Звичайно, працюємо і над тим, щоб реформувати підхід шкільних психологів до проблеми, долучаємо міжнародних донорів.

Звичайно, за один день зміни не відбудуться, але ми рухаємося в цьому напрямку. Ми працюємо безпосередньо з людьми, прививаючи культуру, правильний підхід, допомагаючи подолати стереотип щодо звернення до психолога: ти не слабкий, не хворий, просто тобі в цей момент потрібна підтримка. Паралельно адаптуємо спеціалістів, які працюють за принципом «людина до людини» до розуміння, що з людиною не так, чому вона роздратована, агресивна. Маю на увазі соціальних працівників.

Працюємо також із захисниками та захисницями, родинами полонених, безвісти зниклих і загиблих. Це українці, які переживають надстрес, вони потребують нашої підтримки й системного підходу. На базі Донецького державного університету внутрішніх справ на громадських засадах відкрито кафедру екстремальної та кризової психології спільно з комунальним закладом «Обласний “Центр-Ветеран”». Вони готують спеціалістів, які працюватимуть з силовим сектором. Там своя, не менш важлива, специфіка.

– Якщо просто, доступно: куди людині найперше звернутися, коли почувається тривожно, не може дати собі раду через навіть сирени?

– Можна до сімейного лікаря. Можна на спеціальні ресурси, яких маємо достатньо. Один з них – «Ти як?», на якому дуже багато корисної інформації, у тому числі щодо самодопомоги. Навіть дихальні вправи, які допоможуть заспокоїтися, стабілізувати психічний стан. Є багато «гарячих ліній». Психологічну допомогу надають навіть бібліотеки, інші заклади культури, в яких створені різноманітні клуби. Це майданчики, які надають потрібну психологічну допомогу. Більшість з них працюють завдяки ЮНІСЕФ. Безпосередньо в Кропивницькому діє Центр допомоги врятованим, який надає індивідуальну та групову психологічну допомогу як дорослим, так і дітям.

Маємо чимало просторів, де почують і допоможуть. Готуємо довідник з актуальними контактами, куди зможе звернутися кожен. Важко зараз стримуватися, зберігати спокій, але треба усвідомити, що нашій державі для наближення Перемоги, відбудови країни потрібні ментально здорові люди. Тож будьте здорові!