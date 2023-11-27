«Зупиніться під час хвилини мовчання»

Питання щодо організації церемонії поховання загиблих захисників та захисниць України у Кропивницькому стали темою брифінгу заступника міського голови Олександра Мосіна.

– Питання щодо вшанування пам’яті усіх, хто загинув у війні з російськими загарбниками, питання організації процедури прощання з Героями – захисниками і захисницями є надзвичайно важливими, вони неодноразово розглядалися під час зустрічей з родинами загиблих, військовими. У червні відбулася зустріч з представниками громадських організацій, ініціаторами петиції щодо зміни процедури прощання з загиблими військовослужбовцями, священнослужителями Православної Церкви України. Пропозиції були розглянуті депутатами міської ради, виконавчими органами і максимально враховані, – наголосив Олександр Мосін.

Далі він детально зупинився на самій процедурі прощання і прокоментував, як цей процес організовано у Кропивницькому.

Так, наразі поховання загиблих військовослужбовців у Кропивницькому проводяться на території Далекосхідного кладовища, де є великий майданчик для прощальної церемонії. Сама церемонія проводиться відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України щодо військового поховального ритуалу.

Крім церковної, запроваджено проведення громадської панахиди. Є ведуча, яка надає інформацію про загиблих, оголошує хвилину мовчання, є можливість публічного виступу для рідних і близьких, при цьому використовується звукопідсилююча апаратура.

У разі необхідності встановлюються намети для захисту від сонця влітку, зараз від дощу і снігу. Є стільці, вода. Під час церемонії прощання і поховання чергує бригада швидкої медичної допомоги, патрульна поліція перекриває рух транспорту.

Під час поховання приспускаються прапори на флагштоках перед приміщенням міської ради.

За бажанням родини можлива зміна місця проведення панахиди – перенесення її на території храмів Святого Володимира Великого або Успіння Пресвятої Богородиці чи до місця проживання.

– Думки щодо організації церемонії прощання у центральній частині міста не однозначні. Не підтримали цю пропозицію представники військкомату, правоохоронні органи. Пов’язано це із забезпеченням, в першу чергу, безпеки громадян. Не підтримав пропозицію і керуючий єпархією ПЦУ архієпископ Марк. До думки рідних загиблих так само прислухалися. Тут потрібно враховувати, що час, коли місто прощається із захисниками – це не тільки зона відповідальності для влади, а й питання рівня громадянської свідомості для кожного. Зупиніться під час хвилини мовчання, віддайте шану загиблим на похованні, – підкреслив Олександр Мосін.

Олександр Мосін також звернув увагу, що нині розроблено проєкти реконструкції Алей почесних поховань на Рівнянському та Далекосхідному кладовищах. На Рівнянському кладовищі, відзначив посадовець, роботи практично завершуються. Після обговорень із родинами загиблих героїв вигляду памʼятників, по Далекосхідному кладовищу головне управління житлово-комунального розвитку міської ради проводить відповідні процедури і теж приступатиме до виконання робіт.

Прокоментував Олександр Мосін і випадки вандалізму на могилах полеглих героїв та які заходи вживає влада, щоб їх уникнути.

Встановлено відеоспостереження, також по проєкту реконструкції Алеї почесних воїнських поховань на Далекосхідному кладовищі передбачається організація охорони обʼєкта і контролю.