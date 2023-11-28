Найвідоміші Соціальні Онлайн Казино

Популярність онлайн ігор зростає, оскільки люди знаходять творчі способи насолоджуватися онлайн-іграми на гроші та призи. Соціальні казино — це нещодавня тенденція, яка зростає серед геймерів. Ці онлайн-сайти пропонують спокійну гру без серйозного ризику азартних ігор на реальні гроші. У цій статті ми обговоримо найпопулярніші соціальні казино. Якщо ви все ж таки віддаєте перевагу класичному онлайн казино, то Cosmolot casino – саме те, що вам потрібно спробувати.

Що таке соціальні сайти казино?

З появою соціальних медіаспільнот онлайн-ігор збільшуються. Особливо враховуючи популярність, яку набувають соціальні медіаплатформи, такі як Facebook, у мережі з’являється все більше соціальних казино.

Концепція «соціальний» з’являється на цих вебсайтах, оскільки кілька гравців можуть приєднатися до спільної розваги та почати грати в різні ігри, такі як блекджек, покер та ігрові автомати, проти інших гравців на одній платформі. Ідея створення соціальних сайтів полягає в тому, щоб надати азартним іграм легкості, якої зазвичай не вистачає на традиційних платформах казино.

Це також безпечніша, більш невимушена версія азартних ігор, у яку користувачі можуть грати безкоштовно. Є безліч онлайн-сайтів соціальних казино, де люди можуть увійти та грати в різні ігри, не витрачаючи реальних грошей. Замість реальних грошей соціальні казино використовують так звані «віртуальні фішки», зароблені під час гри з іншими опонентами.

Найпопулярніші соціальні казино

Казино Chumba

Казино Chumba — одне з найпопулярніших соціальних казино, яке славиться американськими геймерами. Він доступний на їх вебсайті та через мобільні програми в магазинах Android і Apple App Store. Сайт має ліцензію на Мальті та пропонує прогресивні джекпоти, кілька способів оплати та унікальні виплати в розіграшах, що робить його легальним у складних азартних юрисдикціях. У казино Chumba мільйони гравців щомісяця, понад 80 ігор, а материнська компанія VGW є одним із найбільш швидкозростаючих брендів у iGaming.

Slotomania

Slotomania — це соціальне казино, яке пропонує своїм користувачам багато унікальних ігрових автоматів. Він навіть має додаток, тож гравці можуть завантажити його на свої мобільні пристрої та грати в ігри будь-коли та будь-де. Програма безкоштовна для завантаження та містить багато слот ігор, які гарантовано розважать гравців. Це одна з найпопулярніших соціальних платформ із понад 100 мільйонами користувачів по всьому світу.

Casino World

Casino World також є відносно новим соціальним казино, запущеним у 2019 році компанією FlowPlay Inc, але воно стає одним із найвідоміших брендів у галузі. У них є привабливий вибір ігор казино, таких як рулетка, блекджек, ігрові автомати та відеопокер. Гравці можуть вибирати веселі аватари, створювати унікальні світи та грати в ігри казино з аудиторією з усього світу, створюючи цікаві враження.

Scatter Slots

Scatter Slots є одним із провідних соціальних додатків для казино з моменту свого створення у 2011 році. На їхній платформі є сотні унікальних ігор у казино та навіть проводяться турніри для гравців, щоб виграти додаткові призи. Додаток має понад 10 мільйонів гравців у всьому світі, і він має величезний успіх на ринку із середнім рейтингом 4,6 зірки в 1,4 мільйона відгуків у магазині Google Play.

Чи всі соціальні казино безкоштовні?

Є кілька соціальних брендів, які не є безкоштовними. Коли користувачі вперше реєструються на вебсайті, вони пропонують кілька віртуальних фішок безкоштовно, які гравці можуть збільшити, виграючи в іграх на платформі.

Як правило, сайт продає додаткові віртуальні фішки, якщо гравці закінчать свій наділ і продовжать грати в гру. Існують також інші стратегії отримання прибутку, які використовують ці соціальні казино, як-от відтворення реклами для перегляду клієнтами, якщо вони не платять за оновлення.

Чи соціальні казино кращі за онлайн казино?

Як соціальні мережі, так і вебсайти онлайн-казино пропонують подібний вибір ігор. Обидва вони є платформами казино, тому їх ігрові категорії багато схожі. Однак основним фактором, який відрізняє їх, є те, як вони працюють.

Коли справа доходить до онлайн-казино, вам доведеться викладати гроші, щоб робити ставки та грати зі своєї кишені. Неможливо отримати повний досвід живого казино на вебсайтах онлайн-казино, якщо ви не витрачаєте гроші.

Тоді як, коли справа стосується соціального казино, вам не потрібно витрачати ні копійки, щоб грати в ігри на їх вебсайті. Тут більшість ігор призначені для задоволення, і вам потрібно грати лише з віртуальними монетами/жетонами/фішками замість того, щоб витрачати реальні гроші.

Звичайно, деякі соціальні казино пропонують гравцям можливість купити додаткові фішки, якщо вони закінчаться. За це вам доведеться заплатити реальні гроші, але, можливо, вам ніколи не доведеться витрачати жодної гривні, граючи на цих вебсайтах, якщо ви будете ходити по магазинах і пробувати різні бренди.

Чому соціальні сайти казино популярні?

Бренди соціальних казино, у певному сенсі, схожі на тренувальний майданчик для новачків, перш ніж ви почнете займатися справжніми онлайн азартними іграми. Він може служити платформою, де ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити в азартних іграх без ризику втратити гроші.

Ці типи казино дають вам дещо реалістичний смак азартних ігор. Проте, хвилююче, карколомне захоплення, яке ви відчуваєте від гри на реальні гроші, далеко не таке, коли ви граєте на справжні гроші в онлайн казино.

Онлайн-казино створено для ветеранів ставок і азартних гравців. Звичайно, на платформі є новачки, але ідея полягає в тому, щоб надати гравцям можливість грати в реальному житті, не виходячи з дому.

Через це якість ігор в онлайн-казино набагато краща, ніж у соціальних казино. Вони використовують лише найбільших і найкращих постачальників програмного забезпечення, тому графіка чудова та має першокласну якість потокового передавання.

Платформи соціальних казино чудово підходять для взаємодії та спілкування з людьми в Інтернеті. Привабливість цих платформ пояснюється еволюцією суспільства в епоху цифрових технологій, коли всі є в соціальних мережах. Це місце, де гравці можуть спілкуватися з друзями або навіть знаходити нових знайомих, проводити час, ділитися прийомами, будувати стратегію та навички, а також весело спілкуватися.

Найважливішим елементом є «соціальний». Цифрова ера вимагає уваги та певного зв’язку між людьми, і це те, що пропонують соціальні казино разом із гарантованою розвагою. Також немає ризику втратити гроші, коли ви берете участь у товариській грі в соціальних казино. Тож це безпрограшна ситуація для обох сторін.

Соціальні сайти казино також популярні в країнах, де онлайн-казино заборонені. Оскільки бренди соціальних казино імітують сайти онлайн азартних ігор, вони служать безпечним майданчиком для людей, які хочуть легально грати в онлайн ігри.

Резюме

Ці типи казино є популярними та загальноприйнятими формами азартних ігор у багатьох країнах, оскільки вони не потребують азартних ігор на реальні гроші. Через цю значну лазівку люди намагаються використовувати соціальні азартні ігри як безпечний спосіб насолоджуватися іграми онлайн казино з меншим ризиком.