Правоохоронці попереджають про нову схему шахрайства у соціальних мережах

Зловмисники масово позначають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: “Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…”.

Мета розсилки – змусити користувачів перейти за посиланням, щоб потім заволодіти доступом до сторінок власників.

Як вберегтися від шахрайської пастки?

У жодному разі не переходьте за посиланнями сумнівного типу. Одразу ж надсилайте скаргу на допис та блокуйте джерело розповсюдження.

Ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані.

Використовуйте складні паролі, які містять: великі й малі літери, цифри та символи.

Програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел.

Встановіть антивірус. Оновлюйте операційну систему.

Захистіть свій фінансовий номер: забороніть віддалений перевипуск SIM-карти або перейдіть на контрактне обслуговування.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соціальній мережі, потрібно звернутися до поліції.