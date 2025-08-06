Як держава підтримує цивільних, які постраждали від війни

РОС

Виплати постраждалим цивільним через війну: хто та скільки може отримати

Лікарям, медикам, енергетикам, комунальникам, усім працівникам критичної інфраструктури, державним службовцям та посадовцям органів місцевого самоврядування, які отримали інвалідність під час виконання своїх обов’язків у зоні бойових дій чи під обстрілами, – держава виплачує значні одноразові компенсації.

Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Такі виплати, за її словами, держава почала надавати ще з липня минулого року, однак, незважаючи на це, кошти можуть отримати всі, хто постраждав і раніше, від початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року.

У партії “Слуга Народу” зазначають, що розміри виплат такі: людині з інвалідністю I групи – 800 тис. грн; II групи – 500 тис. грн; III групи – 200 тис. грн; у разі загибелі чи смерті – 1 млн грн. Якщо ж людина загинула чи померла внаслідок цих трагічних обставин, то допомога виплачується членам сім’ї – одному або кільком порівну: дітям, дружині або чоловіку, зокрема тим, які жили в цивільному шлюбі, батькам, онукам.

Оформити виплату, розповідають у політсилі “Слуга Народу”, можна двома способами:

офлайн. Подати до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву та необхідні документи. Це можна зробити протягом трьох років після отримання травми чи загибелі та смерті людини;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. У такому разі до заяви треба додати скановані копії документів, а для підписання використати електронний підпис.

“Українська влада завжди буде на боці громадян. У будь-якій ситуації держава готова підставити плече всім, хто цього потребує, саме тому розгорнула цілий комплекс підтримки. Одним із таких флагманських напрямів підтримки була виплата тисячі гривень усім українцям, що свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський. Попри війну держава не зупиняла виплати субсидій на оплату послуг ЖКГ; досить тривалий час продовжує залишати незмінними тарифи на газ, тепло та електроенергію; виплачувала одноразову допомогу на зиму для малозабезпечених сімей і родин ВПО; запровадила субсидії на оренду житла для переселенців; виплачує надбавки вчителям – 1000 грн на руки на повній ставці, сума якої зросте вже з вересня; продовжує безкоштовно надавати гаряче харчування для учнів молодших класів, а вже з нового навчального року в прифронтових областях його отримуватимуть безкоштовно учні 5-11 класів; заплановано виплати, до того ж, і в межах “Пакунку школяра”. Більше того, держава продовжує вчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії та інші види соціальних гарантій”, – нагадує Олена Шуляк.

Вона додає, що цей комплекс підтримки українців на перший погляд може здаватися даністю. Однак насправді, за її словами, треба віддати належне всій системі влади – Президенту, його Офісу, Кабміну, парламенту, які консолідовано змогли докласти зусилля до того, що забезпечувати наявність достатньої фінансової подушки, власне, для виплат і реалізації всієї системи соціальної підтримки громадян.

“Чималу роль відіграли й регіони та громади в цьому процесі, які на своїх рівнях продовжують підтримувати військових, ветеранів і вразливих громадян. Партія “Слуга Народу” зі свого боку підтримувала, підтримує й буде підтримувати всі рішення, всі місцеві програми, направлені на це!”, – резюмувала очільниця “Слуги Народу”.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в Україні послідовно реалізовується Політика Героїв, яка включає системні підходи до підтримки ветеранів та ветеранських спільнот. Влада активно працює над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів.