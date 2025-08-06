Как государство поддерживает гражданских, пострадавших от войны

УКР

Выплаты пострадавшим от войны гражданским: кто и сколько может получить

Врачам, медикам, энергетикам, коммунальщикам, всем работникам критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления, которые получили инвалидность при выполнении своих обязанностей в зоне боевых действий или под обстрелами, – государство выплачивает значительные разовые компенсации.

Об этом напоминает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, такие выплаты государство начало предоставлять еще с июля прошлого года, однако, несмотря на это, средства могут получить все, кто пострадал и ранее – с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

В партии “Слуга Народа” отмечают, что размеры выплат таковы: человеку с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн; II группы – 500 тыс. грн; III группы – 200 тыс. грн; в случае гибели или смерти – 1 млн грн. Если же человек погиб или умер в результате этих трагических обстоятельств, то помощь выплачивается членам семьи – одному или нескольким поровну: детям, жене или мужу, в том числе тем, кто проживал в гражданском браке, родителям, внукам.

Оформить выплату, рассказывают в политсиле “Слуга Народа”, можно двумя способами:

Подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) заявление и необходимые документы. Это можно сделать в течение трех лет после получения травмы или гибели/смерти человека; онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ. В таком случае к заявлению нужно добавить отсканированные копии документов, а для подписания использовать электронную подпись.

“Украинская власть всегда будет на стороне граждан. В любой ситуации государство готово подставить плечо всем, кто в этом нуждается, именно поэтому развернуло целый комплекс поддержки. Одним из таких флагманских направлений поддержки была выплата тысячи гривен всем украинцам, что в свое время инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на войну, государство не прекращало выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг; продолжает длительное время сохранять неизменными тарифы на газ, тепло и электроэнергию; выплачивало разовую помощь на зиму для малообеспеченных семей и семей ВПО; ввело субсидии на аренду жилья для переселенцев; выплачивает надбавки учителям – 1000 грн на руки на полной ставке, сумма которых увеличится уже с сентября; продолжает бесплатно предоставлять горячее питание для учащихся младших классов, а уже с нового учебного года в прифронтовых областях его будут получать бесплатно ученики 5-11 классов; запланированы выплаты также в рамках “Пакета школьника”. Более того, государство продолжает вовремя и в полном объеме выплачивать пенсии и другие виды социальных гарантий”, – напоминает Елена Шуляк.

Она добавляет, что этот комплекс поддержки украинцев на первый взгляд может казаться чем-то само собой разумеющимся. Однако на самом деле, по ее словам, нужно отдать должное всей системе власти – Президенту, его Офису, Кабмину, парламенту, которые консолидировано смогли приложить усилия к тому, чтобы обеспечить наличие достаточной финансовой подушки для выплат и реализации всей системы социальной поддержки граждан.

“Немалую роль сыграли и регионы, и громады в этом процессе, которые на своих уровнях продолжают поддерживать военных, ветеранов и уязвимых граждан. Партия “Слуга Народа” со своей стороны поддерживала, поддерживает и будет поддерживать все решения, все местные программы, направленные на это!” – резюмировала глава “Слуги Народа”.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, в Украине последовательно реализуется Политика Героев, которая включает системные подходы к поддержке ветеранов и ветеранских сообществ. Власть активно работает над тем, чтобы создать достойные условия для адаптации, реабилитации, развития и благосостояния ветеранов.