Кропивницька міська рада підтримала закон, що спрощує відведення земельних ділянок

Кропивницька міська рада підтримала Закон України №9549, який спрощує процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Документ Верховна Рада ухвалила 25 березня 2025 року.

Серед ключових змін:

◾️продовження терміну, в межах якого дозволено змінювати цільове призначення земель без комплексних планів, до 2028 року;

◾️удосконалення процедури розроблення схем планування територій – тепер вони затверджуються виключно Кабінетом Міністрів і не є обов’язковими для створення іншої містобудівної документації.

Чому це важливо?

Станом на весну 2025 року лише 2 громади в Україні завершили розробку комплексних планів. Причини — війна, кадровий дефіцит, релокація та технічні труднощі. Відтермінування дозволить громадам завершити розробку документів після перемоги, не блокуючи при цьому розвиток та інвестиції.

Закон став результатом спільної позиції понад 1000 громад, які висловилися за відтермінування на Конгресових слуханнях 19 червня 2025 року. Ініціативу підтримали Верховна Рада, Президент України та Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України.