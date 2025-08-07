Як військовому отримати відпустку закордоном? Пояснюють експерти

Під час дії воєнного стану українські військові можуть отримати дозвіл на відпочинок за кордоном. Для цього потрібно зібрати відповідні документи та подати рапорт командиру частини. Про особливості цієї процедури розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Рішення про надання відпустки закордоном ухвалює командир військової частини, в якій перебуває військовослужбовець. Для цього треба правильно оформити документацію та надати її командиру підрозділу.

Як оформити рапорт?

Рапорт слід подавати до штабу військової частини для розгляду командиром не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. При його оформленні військовослужбовцю потрібно зазначити:

країну, куди військовий прямує для відпочинку;

адресу місця проживання в цій країні;

умови подорожі;

дати від’їзду та повернення;

назву КПП, через який планується перетинати кордон (якщо відомо);

транспорт, яким військовослужбовець подорожуватиме до місця перебування і у зворотному напрямку.

«При цьому рапорт слід подавати у двох примірниках — один для військової частини, інший для військового, аби командир частини поставив відмітку про прийняття рапорту», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Які документи взяти з собою?

Перед початком відпустки важливо отримати витяг з наказу про відпустку, в якому буде зазначено дозвіл на перетин державного кордону України. Після отримання цього документа необхідно зареєструватися в ВСП (військовій службі правопорядку), і тільки після цього можна планувати виїзд.

Для подорожі військовий має мати із собою:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням “відпустка за кордоном” (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);

чинний закордонний паспорт.

Для додаткових консультацій військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.