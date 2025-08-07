Субсидія на оренду житла для переселенців: як оформити? Пояснюють експерти

Вимушені переселенці в Україні можуть скористатися державною субсидією на оренду житла — така пільга діє для родин, чиї витрати на орендоване житло перевищують 20% сукупного доходу сім’ї або особи. Податися просто: достатньо звернутися до Пенсійного фонду або в ЦНАП. Як саме це працює, хто має право на виплату та як її оформити пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Який розмір субсидії?

«Розмір субсидії на оренду житла визначатимуть для кожної родини ВПО індивідуально, з урахуванням доходів сім’ї, кількості її членів та вартості оренди. Будуть враховувати, що ціни на оренду значно відрізняються залежно від регіону, а також між великими містами та невеликими селами. При цьому надання цієї допомоги не впливатиме на отримання субсидії на оплату комуналки», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Субсидія на оренду житла надаватиметься шляхом компенсації орендодавцю вартості (або частини вартості) оренди житла, яке винаймає переселенець.

Хто матиме право на субсидію для оренди житла?

Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду житла понад 20% своїх сукупних доходів. У разі, якщо доходи родини менші за 5840 грн на одну особу, субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

У проєкті зможуть взяти участь переселенці, які:

перемістилися з окупованих або територій бойових дій;

не мають власного житла на підконтрольній Україні території (житло знищене або непридатне для проживання, і ця інформація внесена до Державного реєстру пошкодженого/знищеного майна

не є одержувачами допомоги на проживання 2-3 тис гривень та не беруть участі в програмі «Прихисток»

Як довго можна буде отримувати субсидію?

Субсидію на оренду житла можна буде отримувати протягом шести місяців, але не більше двох термінів підряд. Загалом проєкт розрахований на два роки.

Як оформити субсидію?

Для оформлення виплат необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи ЦНАП, а також надати офіційний договір оренди житла.

Для призначення субсидії на найм житла необхідно надати наступні документи:

заява;

договір найму;

скановані копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, скановані копії рішень суду, що підтверджують, зокрема, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків (за потреби).

«Для розрахунку розміру субсидії на оренду житла враховуються два ключові показники: середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 кв. метра, яка становить 193,6 гривні за квадратний метр, та соціальна норма житла — 13,65 кв. метра на кожного члена домогосподарства, але не менше 35,22 кв. метра на домогосподарство», — додають юристи Гончаренко центру.

Власники житла, які здають його внутрішньо переміщеним особам, мають самостійно сплачувати податки — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір — щоквартально. Водночас держава частково компенсує як податкові платежі, так і частину орендної плати, якщо житло офіційно здається в оренду ВПО.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.