Леся Карнаух під час зустрічі з бізнесом розповіла як працює мораторій на перевірки

Державна податкова служба України вдосконалює ризик-орієнтований підхід до перевірок платників. Про ключові деталі виконання мораторію, встановленого рішенням РНБО, розповіла під час зустрічі із бізнесом Київщини в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Цьогоріч це вже 13-та зустріч керівництва податкової із платниками в областях. До неї долучився і голова Київської ОДА Микола Калашник. Леся Карнаух подякувала підприємствам Київщини за наповнення бюджету.

«Завдяки кожному українському платнику за 7 місяців маємо перевиконання плану майже на 71 мільярд гривень, а це ресурс для захисту нашої держави. І це результат саме партнерських відносин між податковою і бізнесом. Додатковим кроком для зміцнення цієї довіри і активізації економіки має стати також мораторій, встановлений рішенням РНБО», – зазначила вона.

Перевірки податкової не заборонені, а обмежені. Це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків. Станом на зараз повинно бути не менше двох ризиків, щоб можна було піти на фактичну перевірку до платника, а для ФОПів-єдинників 1–2 груп взагалі не менше 3 ризиків. Що стосується планових перевірок – вони тривають за графіком. Для зміни підходів потрібно міняти порядок затвердження плану, передбачений Податковим кодексом та наказом Мінфіну. Також ДПС вже працює над посиленням своїх аналітичних контрольних процедур для включення платників до плану.

«Масового виходу податківців на суб’єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється – справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони», – наголосила Леся Карнаух.

Під час заходу також обговорили актуальні проблеми, які турбують бізнес Київщини. Питань щодо блокування податкових накладних вже менше – кількість заблокованих від початку року знизилась майже вдвічі. Але ще є платники, які за старою звичкою подають тонни непотрібних документів для підтвердження операцій. В. о. Голови ДПС вкотре підтвердила, що цю практику у податковій припинили і спам та фотоальбоми вимагати забороняється.

«До речі, щодо зайвих процесів – отримали чимало цікавих пропозицій стосовно удосконалення роботи. Ми відкриті до змін для зручності: що менше паперів чи дій для співпраці з податковою, то більше часу і ресурсів буде у бізнесу для заробітку та розвитку», – резюмувала вона.