Разова грошова виплата до Дня Незалежності України ‒ результати вже у серпні

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області інформує, що станом на 01.08.2025 року забезпечено виплату разової грошової виплати до Дня Незалежності України для 7 325 осіб на суму 8 974515,43 грн, ветерани війни, які перебувають на обліку в Головному управлінні отримають належну виплату разом з пенсією вже цього місяця.

Фінансування пенсійних виплат відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюється щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі. З метою забезпечення стабільного та системного фінансування виплати пенсій кожному пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплати протягом виплатного періоду.

Законодавча підстава

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2025 № 486 “Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, у 2025 роціˮ встановлено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи – 3 100,00 грн;

II групи – 2 900,00 грн;

III групи – 2 700,00 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1000,00 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3100,00 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650,00 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450,00 грн.

Ветеранам війни, які не є пенсіонерами та проходять військову службу, кошти спрямовано на рахунки військових частин, де такі громадяни проходять службу, на підставі поданих роботодавцем заявок.

Звертаємо увагу! Ветеранам війни, які не проходять військову службу, не є пенсіонерами, для отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України до 01 жовтня 2025 року. Виплата разової грошової виплати до Дня Незалежності України буде здійснена на їхні особисті банківські рахунки.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області