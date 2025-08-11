Квітковий відпочинок

Тільки-но ми написали про те, як ГО «Захист держави» проводив форум, під час якого вирішувалися проблеми працевлаштування ветеранів війни після демобілізації, – і ось знову вони запросили до себе жінок з родин ВПО, військових, тих, у кого рідні загинули чи в полоні. Цього разу все було камерно, по-домашньому.

– Чому саме з квітами ми сьогодні працюємо? Квіти – це завжди краса, жіночність, яка надихає. Ми часто обираємо саме арттерапію, бо вона допомагає боротися зі стресом, заспокоїтися, знайти сили для того, щоб продовжувати жити. Сьогодні ми кожній учасниці нашого квіткового майстер-класу в папочку поклали надихаючі цитати про жінок і сподіваємось, що це допоможе їм впоратися з психологічним навантаженням. Коли ми спілкуємося з мамами, дружинами, сестрами полонених або тих, хто загинув, пропав безвісти, хочеться кожній подарувати хоч маленьку якусь радість, – каже заступниця голови ГО «Захист держави» Тетяна Крижановська.

Допомогла в організації майстер-класу Олена Федоренко – як вона себе представила, засновниця і надихач салонів преміум-флористики El flora. Чому саме надихач, стало зрозуміло, коли вона розпочала майстер-клас зі створення літнього букету. Я розпитала її, чому саме вона допомогла організаторам із «Захисту держави», адже та кількість квітів, яку вона надала, – доволі дороге задоволення.

– Я працюю в цьому напрямку дуже довгий час, і вже багато років проводжу майстер-класи – як благодійні, так і навчальні, комерційні. Сама надихаюсь квітами і намагаюсь інших навчити розвиватись у цьому напрямку. Ви, мабуть, звернули увагу, що в місті з’явилося дуже багато цікавих квіткових магазинів. Ми також працюємо в районах Кіровоградської області. Проводимо такі заходи зазвичай у нашому салоні на Ковалівці, він двоповерховий. Нещодавно ми проводили масштабний благодійний майстер-клас для фонду «Янгол життя» на підтримку онкохворих діток. Зібралося понад 50 людей, і ми передали фонду майже 30 тисяч гривень, які заробили під час заходу. Також ми регулярно підтримуємо наших захисників. І ось сьогодні мене запросили подарити радість жінкам.

Далі Олена розповіла, що квіти, які вона привезла, майже всі – вирощені її мамою, яка займається ними вже понад 45 років, на власних плантаціях та в теплицях. Так, саме у нас в місті, на Кущівці! Вона була серед перших продавчинь квітів на вул. Шевченка. Цього року вони посадили понад 400 кущів півоній голландських сортів, багато гладіолусів, троянди, ромашки, хризантеми. І серед усього різноманіття квітів сьогодні лише одні – бордова еустома – були привозні. Але пані Олена знову здивувала присутніх, коли сказала, що вони вирощені – не повірите! – в Херсоні. Тобто місто цілодобово під ворожими обстрілами та бомбардуваннями – і там вирощують шикарні квіти…

Розпитала я декількох дівчат, які робили букети, звідки вони і як їм живеться у Кропивницькому. Аліна – з Харківської області, з міста Вовчанськ. На мої слова, що вона землячка співака Артема Півоварова, відповіла, що дуже добре його знає. Тетяна – з Краматорська, Даша – з Маріуполя (на фото з букетами). Даша тут другий рік, а Таня і Аліна – вже третій. Дівчата працюють, вже звикли до Кропивницького, але все одно хочуть додому – щоб скоріше закінчилась війна і можна було повернутися в рідні міста.

І ось букети зроблені, невеличка чайна пауза – і дівчата розходяться до нової зустрічі.

Якщо комусь із родин військових, ВПО потрібна допомога, ви завжди можете звернутися за адресою: вул. Велика Перспективна, 11/11.