Переходимо на автономки?

У травні 2025 року на сайті Кропивницької міської ради з’явився проєкт рішення, згідно якого в місті можуть відключити від централізованого опалення 32 багатоквартирні будинки. 13 із них підпадають під відключення вже цього опалювального сезону.

Згідно проєкту рішення, це будинки за адресами: вул. Юрія Коваленка, 7, вул. Шульгиних, 41, вул. Гоголя, 86, вул. Металургів, 28, вул. Велика Перспективна, 32/11, вул. Джерельна, 76, вул. Івана Похитонова, 1-а, просп. Перемоги, 8, корп. 1, вул. Марії Примаченко, 6, вул. Юрія Олефіренка, 14-а, вул. Віктора Чміленка, 23, вул. Вокзальна, 16, корп. 2, вул. Героїв України, 26, корпус 1.

Будинок може бути від’єднаний від міської тепломережі, коли у більшості квартир встановили автономки і централізованим опаленням продовжують користуватися у менш ніж 10% квартир. В такому випадку мають відбутися збори мешканців, за результатами яких вони пишуть заяви на відключення, а міська комісія має їх схвалити, що й було зроблено в липні цього року.

Зрозуміло, що встановлення автономки – дороге задоволення, причому газове дорожче за електричне. Що ж робити тим, у кого доходи доволі низькі? Таким жителям держава може частково компенсувати витрати.

Соціально незахищені кропивничани можуть подати заяви до міськради на часткову компенсацію встановлення індивідуального опалення. Йдеться про такі категорії населення:

– сім’ї, у яких місячний дохід на одну людину не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів (2920 гривень — загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 р.);

– сім’ї, яким призначено житлову субсидію.

Водночас у заявників на компенсацію не має бути боргів за централізоване опалення або договору про реструктуризацію такого боргу.

Сума компенсації становить 40% від сплаченої заявником суми згідно з документами, але не більше:

– для однокімнатної квартири – 25700 грн;

– для двокімнатної квартири – 29000 грн;

– для трикімнатної квартири – 32000 грн;

– для чотирикімнатної квартири – 35 тис. 500 грн;

– для п’ятикімнатної квартири – 38800 грн.

Суми відшкодування начебто і достатні, але, як завжди, ми вирішили з’ясувати реальні витрати кропивничан. Отже, у минулому році встановлення електричного автономного опалення у двокімнатній квартирі моєї знайомої у селищі Гірничому через фірму, з якою міськ­рада уклала договір, коштувало 30 тисяч гривень. Відшкодували їй лише 10 тисяч, а це аж ніяк не 40%, а лише третина. А треба ж наголосити, що сама процедура монтажу обладнання – це далеко не все, бо треба замовити ще так званий проєкт, який теж коштує не три копійки. Потім власники електроавтономки мають право оформити пільговий тариф на електроенергію протягом опалювального сезону, а це, знову-таки, додаткові гроші. А якщо ви працюєте і не маєте можливості по сто разів ходити до обленерго і часами стояти в черзі, можна за «копійчину» весь процес пришвидшити. Кажуть, додаєш до документів 5 тисячних папірців – і спокійно чекаєш, коли тобі зателефонують, що все готово. Отже, іноді вартість автономного опалення з урахуванням корупційної складової може ледь не подвоїтися. І якщо хтось скаже, що такого не може бути, ми готові попросити наших читачів на умовах анонімності розповісти, скільки реально витрачено грошей на автономку.

Загалом до централізованої системи опалення у Кропивницькому під’єднані 718 житлових будинків, у яких мешкає близько 11 400 споживачів. Водночас, як зазначає керівник «Теплоенергетика», в жодному з будинків не залишилося навіть 50% абонентів. Тож слід очікувати нових рішень про від’єднання від тепломережі. Тому варто починати відкладати якусь копійчину на тепле майбутнє.