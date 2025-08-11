Ми разом впоралися – петиція про присвоєння звання Героя України (посмертно) Фариду Ліпченку набрала потрібні 25 тисяч підписів. Тепер справа за Президентом. Мама 24-річного лейтенанта Жанна Ліпченко звернулася до українців зі словами подяки.

«Дорогі мої! Від усього свого розбитого, але вдячного серця хочу вам сказати дякую. Хочу обійняти кожного з вас. Дякую за кожен підпис, за кожне слово підтримки, за кожну хвилину, коли ви були поруч зі мною у цій боротьбі за пам’ять про мого сина.

Він віддав своє життя за Україну, за наше з вами майбутнє. Йому було лише 24. І кожен ваш підпис для мене – підтвердження, що його подвиг живе.

Мої рідні, друзі, побратими сина, знайомі, колеги та вчителі сина, волонтери, однокласники, сусіди, навіть зовсім незнайомі люди, які дізналися його історію. Боюся когось ненароком не згадати, але знайте, що я пам’ятаю і ціную кожного. Ви всі залишили теплий слід у моєму серці.

Без вас я б не змогла пройти цей шлях. Коли мені було темно і боляче – ви були моїм світлом. Коли хотілося опустити руки – ви ставали моєю опорою. Дякую вам за це.

Герої живуть доти, доки про них пам’ятають. Я щиро дякую нашим воїнам, які щодня стоять на захисті нашої країни. Низький уклін героям, які віддали найдорожче – своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом.

Слава Героям! Слава Україні!»