Служба безпеки затримала на Кіровоградщині російського агента, який готував координати для повітряної атаки рф по обласному центру 28 липня цього року.

Тоді внаслідок ворожих «прильотів» було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету, історичні споруди та житлові будинки у центральній частині міста.

За матеріалами справи, повітряний удар агресора став одним з найбільших з початку повномасштабної війни. Ворог задіяв десять дронів-камікадзе типу «Шахед», які спрямували по об’єктах цивільної інфраструктури Кропивницького за наводкою агента фсб.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний Євген З., який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання від куратора з фсб збирати конкретні геолокації для дронового удару рф по місту.

Після ворожої атаки по обласному центру фігурант «відзвітував» (на фото) російському спецслужбісту про її наслідки для коригування повторних та підготовки нових обстрілів. Одночасно агент відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через територію регіону.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він облаштовував «відеопастку» поблизу залізничного об’єкту. На місці події у нього вилучено телефон з доказами його контактів з фсб.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У редакції виникли закономірні запитання: чому Євген З. не в ЗСУ? На які кошти існував 47-річний безробітний? Як нам вдалося вияснити з неофіційних джерел, Євген З. не тільки зрадник і шпигун, а й злісний ухилянт, безбідно існуючий на кошти дружини-держслужбовиці.