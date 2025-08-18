Вдале повернення чемпіона

Кропивницький стрибун у висоту Олег Дорощук вимушений був зробити паузу в змаганнях через ушкодження. І ось учень Геннадія Здітовецького знову вийшов у змагальний сектор і підтвердив свій клас. Спочатку наш земляк вдруге поспіль виграв чемпіонат України з результатом 228 см. А минулої неділі посів третє місце на етапі Діамантової ліги у Польщі.

У Хожуві Олег Дорощук, який наразі є другим номером світового рейтингу, змагався майже з усіма найсильнішими конкурентами, окрім корейця Ву. І змагання складалися для українця дуже непросто. Коли стрибки наближалися до вирішальної стадії, Дорощук лише з другої спроби взяв 222 см. Але потім вдалося зібратися та з першої спроби підкорити планку на висоті 225 см. На цей момент за нагороди із 12 учасників боролися лише чотири стрибуни. Змусив Олег похвилюватися своїх прихильників, коли лише з третього стрибка подолав 228 см. Це принесло вихованцю Кіровоградської ОШВСМ третє місце. Американець Гаррісон також зупинився на 228 см, але витратив на це меншу кількість спроб. А олімпійський чемпіон Парижа Гаміш Керр із третьої спроби злетів на 230 см. Потім на куражі новозеландець стрибнув із першої спроби ще на 233 см. Намагався переможець етапу в Хожуві встановити найкраще досягнення цього сезону – 235 см, але Seasonbest – 234 см, який наразі належить саме Дорущуку та корейцю Ву, встояв.

Про підсумки двох минулих стартів та подальші плани нам розповів наставник Олега Дорощука Геннадій Здітовецький.

– Для початку зазначимо, що мій учень практично два місяці пропустив через ушкодження. Звісно, це позначилося й на тренувальному процесі. Махову ногу ми практично не грузили. Та й зараз працювали трохи в заощадливому режимі. Попереду чемпіонат світу, і не хочеться ризикувати. Звісно, що Олег зараз не в тій формі, в якій знаходився взимку, коли стрибнув на 234 см і виглядав дуже впевнено. Порадувало, що на чемпіонаті України у Львові, де ми вперше виступали після повернення, підкорилися 228 см із першої спроби. І хоча там було непросто, але стрибалося значно легше, ніж у Хожуві. Зараз дозволяється правилами переписуватися з підопічними під час змагань. Так ось Олег повідомляв із сектору, що почуває себе дуже важко. Не було легкості. Кожен стрибок наче витягувався із себе. Коли ж усе закінчилося й ми поговорили, то погодилися, що для такого стану – це гарний результат. Та й дві спроби на 230 см були дуже й дуже близькими. Так що все добре закінчилося, і потрібно налаштовуватися на наступний старт.

Зараз Олег піднявся на шосте місце в загальному заліку Діамантової ліги. У загальному фіналі цього турніру стрибатимуть всього шість атлетів. Для того, щоб остаточно підтвердити своє місце в фіналі, потрібний вдалий виступ 22 серпня на заключному відбірковому етапі в Брюсселі. Будемо сподіватися, що там буде стрибатися значно легше.

Безумовно, Діамантова ліга – турнір дуже престижний та важливий. Але головним стартом літнього сезону буде чемпіонат світу в Японії. І саме там потрібно вийти на пік форми. Вже 3 вересня ми будемо в Японії, де відбудеться акліматизаційний збір, який триватиме вісім – десять днів. 12 вересня вже повинні бути безпосередньо в Токіо, де 14 вересня пройде кваліфікація. Ми вирушаємо на чемпіонат світу разом, і я матиму можливість корегувати підготовку й вносити корективи по ходу змагань. Так що все найцікавіше для нас і вболівальників ще попереду. Сподіваємося, що все буде добре…