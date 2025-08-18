Молоді чемпіони

12 серпня, у Міжнародний день молоді, в Кропивницькій міській раді зібралися молоді люди, які вже зробили вагомий внесок у життя громади. Разом із наставниками та друзями вони прийшли отримати заслужене визнання як переможці у семи номінаціях.

Конкурс «Молода людина року» є символом подяки від громади за працю, талант, активну громадянську позицію та небайдужість.

– Цим конкурсом ми підводимо своєрідний підсумок в «екзамені на успішність», який складає наша молодь своєю працею, небайдужістю, активною громадянською позицією. Сім номінацій — наука, волонтерство, культура і спорт, промисловість, підприємництво, охорона здоров’я — охоплюють ті сфери, що наповнюють життя міста, – зазначив заступник міського голови Олександр Мосін. До привітань приєднався і секретар міськради Олег Колюка, який підкреслив, що символічно відзначати Міжнародний день молоді у серпні — поруч із Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України.

Урочистості продовжилися врученням дипломів і відзнак. Так, у номінації «Молодий волонтер» переміг Олександр Плотніков, волонтер ГО «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького». Молодим працівником року у промисловій галузі став Артем Трипольський, інженер ПрАТ «НВП «Радій. У сфері культури і мистецтва нагороду заслужила Катерина Гришина, артистка ансамблю «Світанок». Відкриття року у сфері фізичної культури і спорту – Лілія Фоміна, тренер зі стрільби кульової КДЮСШ №3. Молодий підприємець року – Любов Дерев’янко. Молодий науковець – Павло Усік, доктор філософії, старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету. Молодий медик – Сергій Каспрішин, ортопед-травматолог травматологічного відділення Міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Редакція «УЦ» щиро привітала пересожців особисто й поставила декілька запитань Павлу Усіку.

– Павле, кілька слів стосовно ролі кібербезпеки в сучасному світі.

– На даний час кібербезпека є одним із ключових напрямків ІТ, вона набирає досить великі оберти. Якщо раніше більш востребуваним було прикладне програмування, то зараз, на мою думку, вектор змістився саме до кібербезпеки.

Іде масова комп’ютеризація, тому все переходить саме в електронний вид – і мобільний банкинг, і термінал в смартфоні, багато сервісів відкривається, а це дуже привабливо для шахраїв, тому потрібно, щоб усе було надійно захищено. До того ж збільшується кількість кібератак, тому це все дуже актуально і востребувано.

– Ви – викладач у виші. Наскільки охоче молодь іде навчатись саме за цією спеціальністю?

– Наші спеціальності вже декілька років у топі. У нас є три напрямки: кібербезпека, комп’ютерна інженерія і комп’ютерні науки. Два роки я працював у приймальній комісії, і тоді комп’ютерна інженерія і кібербезпека були в топ-5 спеціальностей, зараз комп’ютерні науки трошки обігнали інженерію, але не суттєво. Така ситуація з усією галуззю інформаційних технологій. Зараз найпопулярніші менеджмент і ІТ.

Раніше, років п’ять тому, востребуваніші були програмісти – і по рейтингу, і по зарплатах. Але останні рік-два – саме спеціалісти з кібербезпеки вищі і по рангу, і по зарплаті. У США, наприклад, спеціаліст із кібербезпеки отримуватиме набагато більшу зарплату. Це легко пояснюється: якісь прості задачі програміста сьогодні виконуються за допомогою штучного інтелекту – шматочки програм, наприклад, і це спрощує задачу. А ось у кібербезпеці ШІ ніяк не допоможе. Тут потрібна тільки людина.

– У вас дуже відоме прізвище. Чи не родичі ви з нашим всесвітньо відомим боксером?

– Я всім кажу, що це мій дядько! (Сміється.) Але це, звичайно, неправда. У нас навіть прізвища відрізняються: у мене через «і», а в нього через «и». Можливо, якісь далекі предки були спільними, але навряд чи. Коли я вступив в університет, саме Усик став чемпіоном, і я пожартував, що це мій дядько, і мені повірили. Потім зізнався, що пожартував.

– Якби сталася нагода, чи не хотіли би познайомитись особисто?

– Так. Якщо б була така можливість, хотів би сфотографуватись і взяти автограф, хоча не вважаю, що з відомими людьми треба фотографуватись. Я якийсь період працював на телебаченні, бачив багато відомих людей, але бажання не було. А ось з Усиком би сфотографувався. І ще було би цікаво зробити це в Олександрії, на вулиці Григорія Усика.