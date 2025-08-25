1 вересня – без лінійок!

Про це повідомила 20 серпня на брифінгу начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко. Урочисті лінійки, як раніше, не проводитимуться, але у кожному класі відбудеться перший урок, присвячений національно-патріотичному вихованню, у кожній школі пройдуть свої заходи, щоб свято Першого дзвоника запам’яталося і першокласникам, і майбутнім випускникам, повідомила вона.

За словами посадовиці, цьогоріч за парти кропивницьких шкіл сядуть понад 24 тисячі учнів, це на 800 школярів менше, ніж минулого року. Першокласників буде 1725 – теж майже на 250 менше.

Навчальний процес у 24 школах із 37-ми здійснюватиметься за очною формою, у 13 закладах — за змішаною, 14 навчальних закладів працюватимуть у дві зміни. Наразі сформовано 907 класів, що, за словами Лариси Костенко, на 11 менше, ніж торік. Це пов’язано зі складною демографічною ситуацією в країні.

Пані Лариса зазначила, що головним чинником в умовах війни є безпека учнів та вчителів, і наразі всі заклади освіти на 100% забезпечені найпростішими укриттями у власних та орендованих приміщеннях. Загальна кількість укриттів у закладах освіти становить 124, а кількість місць у них збільшилася майже на 10 тисяч і становить понад 27 тисяч.

З 2024 року у всіх українських школах запровадили оновлений навчальний курс «Захист України». Для цього в громадах створювали осередки для викладання цього предмета та закуповували необхідне обладнання, загалом – на понад 4 мільйони гривень. Кількість осередків «Захист України» в місті зросла з двох до чотирьох: у Науковому ліцеї, ліцеях «Сокіл» і «Лідер» та в регіональному центрі Єгорова для учнів профтехучилищ. Важливо, що в укритті ліцею «Лідер» учні можуть навчатися навіть під час повітряних тривог.

Окрім цього обладнання, придбали 8 лінгафонних кабінетів на майже 5 мільйонів гривень, і в цьому році загалом у місті буде 22 сучасних лінгафонних кабінети. Тривають закупівлі для класів за програмою Нової української школи – сьомих та восьмих класів – за кошти, надані в межах рамкової угоди Ukraine Facility. Обладнання має бути якісним, не китайського виробництва. Загальна сума закупівель — майже 27,7 мільйона гривень. Закуплено учнівські меблі для чотирьох ліцеїв, за участь у проєкті «Моя громада разом з Кернел» отримав обладнання Ліцей природничих наук.

Окремо Лариса Костенко розповіла, що в Науковому ліцеї створюють STEM-лабораторію: «Ми разом із закладом освіти брали участь у конкурсі й перемогли. Тендер уже проведено, кошти є, і до грудня чекаємо поставку обладнання. Також плануємо провести ремонт за кошти міського бюджету, щоб лабораторія відповідала сучасним освітнім стандартам».

У ліцеях міста обладнали 12 класів безпеки, один з яких — мобільний, успішно діють три міжшкільних ресурсних центри, до яких незабаром доєднається ще одна кулінарна майстерня. У МРЦ працюють кар’єрні радники, які допомагають школярам після дев’ятого класу зробити усвідомлений вибір – здобувати робітничу професію чи продовжувати навчання у вишах. З початком навчального року відкриється лабораторія мобільного адаптивного простору «Світ для всіх», спрямована на розуміння інклюзії та безбарʼєрності. Головна мета цього проєкту – дати учням можливість на власному досвіді відчути, які перешкоди щодня долають люди з інвалідністю, адже після закінчення війни у нашій країні буде багато людей, які потребуватимуть сторонньої допомоги та уваги суспільства. Цей проєкт у школах Кропивницького впроваджуватиметься першим в Україні, вже є персонал, долучаються студенти, і в середині вересня має відбутися презентація, як це буде виглядати.

Нове обладнання придбали і для шкільних харчоблоків, а кухарі всіх шкіл пройшли спеціальне навчання в регіональному центрі професійної освіти, для чого з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Також з 6700 до 10 тисяч гривень збільшиться заробітна плата персоналу. У оновлених харчоблоках вперше у Кропивницькому встановлюють сучасні системи доочистки води.

Харчування (сніданки) для дітей 1-4 класів буде безоплатним – коштом державної субвенції. У школах працюватимуть групи продовженого дня, але їх точну кількість поки що неможливо назвати, бо вона уточнюється з батьками. До речі, розглядається можливість продовжити роботу ГПД до 16.00, а не до 14.00, як раніше.

Нові ліжечка, інклюзивне обладнання та оргтехніку придбали і для закладів дошкільної освіти, де створюються групи для немовлят до одного року життя, а також логопедичні та інклюзивні групи.

Посилена увага приділяється профільній освіті. У школах міста цьогоріч діятиме 17 профільних класів, і найбільшою популярністю серед старшокласників користується природничо-математичний напрямок навчання.

– Нині в усіх закладах середньої освіти триває марафон «Прозора школа», коли відкриваються двері для гостей – батьків та освітянської спільноти, щоб поділитися тим, чим живе сучасний ліцей щодня. Такий же марафон «Якість освіти. Час Продуманих рішень» відбудеться й у всіх дошкільних закладах, куди можуть завітати батьки, аби дізнатися, чим живуть їхні діти у садочку, – наголосила Лариса Костенко.