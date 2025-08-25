Скільки «коштує» першокласник?

До нового навчального року залишилось кілька днів. І батьки, і діти хвилюються. Але найбільш переживають, мабуть, матусі майбутніх першачків – чи все купили, чи не забули чогось? Ми поспілкувались з мамою майбутньої першокласниці Яною.

– Чи давали в школі список того, що треба купити обов’язково?

– Так, список необхідного дали, бо багато батьків не знають, що потрібно, а без чого можна обійтися. В основному у ньому були канцтовари. Ми все купили. Не враховуючи вартості наплічника, вийшло десь близько півтори тисячі гривень. Це олівці, фарби, альбоми, зошити тощо. Купували не найдорожче, зважали на співвідношення ціни та якості.

– Щодо зошитів – це звичайні чи ще й друковані?

– Зошити поки що купували звичайні. Про друковані, казали, повідомлять на батьківських зборах орієнтовно 25 серпня. (Ми розмовляли 15 серпня. – О.Б.)

– Чи є у вашій школі стандартна шкільна форма? Адже це іноді дороге задоволення.

– Ні, у нас форми немає. Нам сказали, щоб діти були охайні – і все.

– Скільки ж коштувало одягти донечку в школу?

– Дорого. Одяг коштував близько 8 тисяч, а разом із взуттям – всі десять. Це все, що необхідно: костюм на 1 вересня, брючки плюс додаткові, на зміну, спортивний костюм, кросівки, туфлі тощо. Плюс хороший рюкзак – дві з половиною тисячі. Ось і рахуйте!

– Держава має виплатити батькам першачків по 5 тисяч гривень допомоги. Чи отримали ви ці гроші?

– Сьогодні це тільки з’явилося в «Дії», але гроші на картку ще не прийшли. Сподіваємося, що за кілька днів отримаємо.

– Що кажуть стосовно мобільних телефонів у першачків? Чи можна?

– Казали, що це за бажанням батьків, але на час уроку вчитель забиратиме мобілки. Але, якщо батьки хвилюються або потрібно щось повідомити, завжди ж можна зателефонувати вчителеві.

– Як справи з харчуванням? Буде чи не буде? Платно чи безкоштовно?

– У нас тато – учасник бойових дій, тому для нас це має бути безкоштовно. Потрібно лише надати відповідні документи для підтвердження пільг. Що для інших діток – чесно, не запам’ятала. І ще – це обіди для тих діток, хто залишається на групу продовженого дня. Сніданки ж для всіх першачків обов’язкові й безкоштовні.

– А чи будуть групи продовженого дня?

– Сказали, що мають бути. Батьки вже подали заяви, хто потребує ГПД. Робили це заздалегідь, щоб визначити, скільки діток потребують перебування в таких групах.

– Тобто ви вже повністю готові до школи?

– Так, хіба що щось потрібно буде докупити після батьківських зборів.