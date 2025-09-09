На Кіровоградщині розпочав роботу Офіс податкових консультантів

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що 08 вересня 2025 року в головних управліннях ДПС в областях та Києві розпочав роботу Офіс податкових консультантів.

Офіс податкових консультантів – це новий сервіс Державної податкової служби України, створений для підтримки бізнесу та громадян. Він створює можливості для платників податків:

отримати індивідуальні консультації висококваліфікованих фахівців податкових органів;

планувати податкові зобов’язання;

розуміти та правильно застосовувати норми законодавства;

уникнути стресу при підготовці до перевірок податковими органами та штрафів.

Місія – забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій, перетворивши податкову взаємодію з бізнесом та громадянами на партнерство.

Напрями консультацій:

– оподаткування фізичних осіб;

– оподаткування фізичних осіб – підприємців (ФОП);

– оподаткування юридичних осі;

– електронні сервіси та звітність, – податкові спори;

– податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО;

– контроль за обігом підакцизних товарів;

– зупинення реєстрації ПН/РК;

– погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;

– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

– трансферне ціноутворення.

Для отримання консультацій з метою правильного застосування податкового законодавства можна звертатися за телефонами: (099) 338-98-39, (099) 338-78-69, (097) 088-48-37, (097) 084-85-70 або адресою: м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2 (графік роботи Офісу: пн. – чт. з 08 год.00 хв. до 17 год.00 хв., пт. з 08 год.00 хв. до 15 год. 45 хв., перерва – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області