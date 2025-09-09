На Кіровоградщині розпочав роботу Офіс податкових консультантів

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що 08 вересня 2025 року в головних управліннях ДПС в областях та Києві розпочав роботу Офіс податкових консультантів.
Офіс податкових консультантів – це новий сервіс Державної податкової служби України, створений для підтримки бізнесу та громадян. Він створює можливості для платників податків:
- отримати індивідуальні консультації висококваліфікованих фахівців податкових органів;
- планувати податкові зобов’язання;
- розуміти та правильно застосовувати норми законодавства;
- уникнути стресу при підготовці до перевірок податковими органами та штрафів.
Місія – забезпечити своєчасне, повне та зрозуміле інформування платників, допомогти уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій, перетворивши податкову взаємодію з бізнесом та громадянами на партнерство.
Напрями консультацій:
– оподаткування фізичних осіб;
– оподаткування фізичних осіб – підприємців (ФОП);
– оподаткування юридичних осі;
– електронні сервіси та звітність, – податкові спори;
– податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО;
– контроль за обігом підакцизних товарів;
– зупинення реєстрації ПН/РК;
– погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;
– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
– трансферне ціноутворення.
Для отримання консультацій з метою правильного застосування податкового законодавства можна звертатися за телефонами: (099) 338-98-39, (099) 338-78-69, (097) 088-48-37, (097) 084-85-70 або адресою: м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2 (графік роботи Офісу: пн. – чт. з 08 год.00 хв. до 17 год.00 хв., пт. з 08 год.00 хв. до 15 год. 45 хв., перерва – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
