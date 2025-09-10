Гранти, кредити та пільги: що передбачає новий закон про ветеранське підприємництво

РОС

Системна підтримка для ветеранів та ветеранок: нардеп Шуляк розказала про новий закон

Наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про ветеранське підприємництво”, який стане одним зі стовпів нової системи соціальної підтримки ветеранів і ветеранок та водночас стимулом для розвитку економіки та способом сказати “дякую!” тим, хто захищав державу.

Про це заявляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ветерани та ветеранки – це не тягар для держави, а її найбільший ресурс. Коли їм дають можливість перетворити військовий досвід на підприємницький, від цього зростає не лише економіка, а й суспільство. Захисники та захисниці мають те, чого не дає жодна бізнес-школа: уміння миттєво ухвалювати рішення, нести відповідальність за інших, тримати удар і не здаватися. Досвід різних країн показує: якщо держава довіряє ветеранам і ветеранкам і дає їм інструменти для нового старту, виграють усі”, – говорить парламентар.

У партії “Слуга Народу” зазначають, що закон передбачає для ветеранів і ветеранок – це:

гранти та іншу безповоротну фінансову допомогу для запуску бізнесу;

пільгове кредитування і компенсацію відсотків;

державні гарантії та поруки за кредитами;

компенсацію лізингових і факторингових платежів;

підтримку інновацій та зелених технологій.

Окрім фінансів, додають у політичній силі, закон передбачає також надання знань: консультації, тренінги, семінари, навчальні програми; перекваліфікація та підвищення кваліфікації; допомога у виході на міжнародні ринки, а також передбачено створення єдиного вебпорталу для ветеранського бізнесу.

“Повернення до мирного життя – складний, але важливий етап для кожного ветерана чи ветеранки. Йдучи на війну, вони залишили в тилу рідних і близьких, залишили свою роботу, а подекуди свій бізнес і партнерів. Саме тому завдання держави підставити плече нашим Героям, допомогти фізично та психологічно відновитися, відкрити бізнес, знайти роботу – загалом максимально повернути те життя, яке вони мали до армії. Ветеранам і ветеранкам не потрібна милостиня, їм потрібний шанс. Шанс стати успішним лідером громади чи політиком. Шанс стати успішним підприємцем. Шанс повернутися до своєї старої чи отримати нову високооплачувану професію. І українська влада – Президент, Кабмін, парламент, зокрема й партія “Слуга Народу” – подбали, щоб запрацювали такі конкретні можливості”, – говорить Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” резюмують, що законопроєкт про ветеранське підприємництво – не лише про економіку, це про довіру, справедливість і спільну відповідальність за тих, хто віддав найцінніше заради України. “Дати ветеранам шанс у бізнесі означає дати шанс Україні на швидший розвиток, сильнішу економіку і впевнене майбутнє”, – зазначають у політсилі.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, українська влада продовжує допомагати захисникам та захисницям здобувати нові навички, знання та освіту, щоб легше й швидше адаптуватися до мирного життя. Так, до 15 прожиткових мінімумів – зараз це 45,4 тис. грн – держава компенсує за професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності та навчання в магістратурі. Ця сума, говорять у партії “Слуга Народу”, покриває вартість навчання за контрактом або повністю, або більшу частину суми.