Гранты, кредиты и льготы: что предусматривает новый закон о ветеранском предпринимательстве

Системная поддержка для ветеранов и ветеранок: нардеп Шуляк рассказала о новом законе

В конце августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О ветеранском предпринимательстве”, который станет одной из опор новой системы социальной поддержки ветеранов и ветеранок и одновременно стимулом для развития экономики и способом сказать “спасибо!” тем, кто защищал государство.

Об этом заявляет глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Ветераны и ветеранки – это не бремя для государства, а ее самый большой ресурс. Когда им дают возможность превратить военный опыт в предпринимательский, от этого растет не только экономика, но и общество. Защитники и защитницы имеют то, чего не дает ни одна бизнес-школа: умение мгновенно принимать решения, нести ответственность за других, держать удар и не сдаваться. Опыт разных стран показывает: если государство доверяет ветеранам и ветеранкам и дает им инструменты для нового старта, выигрывают все”, – говорит парламентарий.

В партии “Слуга Народа” отмечают, что закон предусматривает для ветеранов и ветеранок:

гранты и другую безвозвратную финансовую помощь для запуска бизнеса;

льготное кредитование и компенсацию процентов;

государственные гарантии и поручительства по кредитам;

компенсацию лизинговых и факторинговых платежей;

поддержку инноваций и зеленых технологий.

Кроме финансов, добавляют в политической силе, закон предусматривает также предоставление знаний: консультации, тренинги, семинары, учебные программы; переквалификация и повышение квалификации; помощь в выходе на международные рынки, а также предусмотрено создание единого веб-портала для ветеранского бизнеса.

“Возвращение к мирной жизни – сложный, но важный этап для каждого ветерана или ветеранки. Идя на войну, они оставили в тылу родных и близких, оставили свою работу, а иногда свой бизнес и партнеров. Именно поэтому задача государства – подставить плечо нашим Героям, помочь физически и психологически восстановиться, открыть бизнес, найти работу – в целом максимально вернуть ту жизнь, которую они имели до армии. Ветеранам и ветеранкам не нужна милостыня, им нужен шанс. Шанс стать успешным лидером громады или политиком. Шанс стать успешным предпринимателем. Шанс вернуться к своей прежней или получить новую высокооплачиваемую профессию. И украинская власть – Президент, Кабмин, парламент, в том числе и партия “Слуга Народа” – позаботились о том, чтобы заработали такие конкретные возможности”, – говорит Елена Шуляк.

В партии “Слуга Народа” резюмируют, что законопроект о ветеранском предпринимательстве – не только об экономике, но о доверии, справедливости и общей ответственности за тех, кто отдал самое ценное ради Украины. “Дать ветеранам шанс в бизнесе – значит дать шанс Украине на более быстрое развитие, более сильную экономику и уверенное будущее”, – отмечают в политической силе.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, украинская власть продолжает помогать защитникам и защитницам получать новые навыки, знания и образование, чтобы легче и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Так, до 15 прожиточных минимумов – сейчас это 45,4 тыс. грн – государство компенсирует за профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности и обучение в магистратуре. Эта сумма, говорят в партии “Слуга Народа”, покрывает стоимость обучения по контракту либо полностью, либо большую часть суммы.