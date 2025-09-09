Олена Шуляк: Держава профінансує першокласникам “Пакунок школяра”

РОС

По 5 тис. грн отримають батьки першачків: на що їх можна витратити

Першокласникам дадуть по 5 тис. грн: усі подробиці

Влада підтримує українських школярів. За ініціативою Президента Володимира Зеленського держава запровадила грошову допомогу для сімей, чиї діти йдуть до школи вперше, – “Пакунок школяра”.

Про це повідомляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Освіта – завжди перебуває у фокусі уваги Президента Зеленського та Першої леді Олени Зеленської, яка опікується впровадженням в Україні низки шкільних реформ, а також у фокусі уваги партії “Слуга Народу”. На цей напрям у 2025 році виділено мільярди гривень із державного та місцевих бюджетів. Підставляють плече Україні в розвитку освіти, звісно, й міжнародні партнери, зокрема Швеція, яка долучається коштами до “Пакунку школяра”. Зі свого боку маю сказати, що партія “Слуга Народу” на центральному рівні в парламенті, наші фракції в місцевих радах по всій країні завжди підтримували та будуть підтримувати всі рішення, що стосуються покращення навчального процесу для учнів і вчителів”, – зазначає Олена Шуляк.

Що передбачає виплата. Розмір виплати – 5 тисяч гривень на кожного першокласника. На цю суму, пояснюють у партії “Слуга Народу”, батьки майбутніх першокласників можуть придбати все, що потрібно для школи: канцелярське приладдя, дитячий одяг чи взуття тощо. Так першокласники отримають речі, необхідні для впевненого старту в навчанні.

Як отримати виплату. Після зарахування директором школи дитини до першого класу через спеціальну систему, один із батьків (або уповноважена особа) отримає push-сповіщення в застосунку “Дія” з пропозицією оформити допомогу. Далі необхідно підтвердити згоду та обрати банк для відкриття віртуальної “Дія.Картки”. Якщо родина не користується “Дією”, заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України та надати інформацію про рахунок, на який хоче отримати виплату.

Як можна буде витратити кошти. В партії “Слуга Народу” говорять, що гроші з “Пакунку” можна витратити тільки безготівково, розраховуючися карткою. Кошти потрібно використати протягом шести місяців, відколи вони надійшли на рахунок. В іншому випадку – невикористаний залишок повернеться до бюджету.

Кошти можна спрямувати лише на товари для дітей у спеціалізованих дитячих магазинах, супермаркетах, де є відділи дитячих товарів, або у відповідних інтернет-магазинах. Бізнесам, які захочуть взяти участь у проєкті “Пакунок школяра”, необхідно буде запроваджувати систему верифікації кодів товарів, на які дозволено витрачати кошти за цією програмою.

Подавати заявку на “Пакунок школяра” можна до 15 листопада.

“Навіть у час війни держава продовжує дбати про нормальне та стабільне функціонування більшості сфер життя суспільства. Особливо це стосується освіти – її якості, доступності та безпеки”, – резюмують у партії “Слуга Народу”.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в політичній силі, в державному бюджеті на 2025 рік закладено рекордні 194,3 млрд грн на освіту та науку. Серед головних пріоритетів – повернення до очного навчання, безпека та комфорт учнів.