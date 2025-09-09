Елена Шуляк: Государство профинансирует первоклассникам “Пакет школьника”

УКР

По 5 тыс. грн получат родители первоклашек: на что их можно потратить

Власть поддерживает украинских школьников. По инициативе Президента Владимира Зеленского государство ввело денежную помощь для семей, чьи дети идут в школу впервые, – “Пакет школьника”.

Об этом сообщает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Образование – всегда находится в фокусе внимания Президента Зеленского и Первой леди Елены Зеленской, которая занимается внедрением в Украине ряда школьных реформ, а также в фокусе внимания партии “Слуга Народа”. На это направление в 2025 году выделены миллиарды гривен из государственного и местных бюджетов. Подставляют плечо Украине в развитии образования, конечно, и международные партнеры, в частности Швеция, которая присоединяется средствами к “Пакету школьника”. Со своей стороны хочу сказать, что партия “Слуга Народа” на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса для учеников и учителей”, – отмечает Елена Шуляк.

Что предусматривает выплата. Размер выплаты – 5 тысяч гривен на каждого первоклассника. На эту сумму, поясняют в партии “Слуга Народа”, родители будущих первоклассников могут приобрести все, что нужно для школы: канцтовары, детскую одежду или обувь и т.д. Так первоклассники получат вещи, необходимые для уверенного старта в обучении.

Как получить выплату. После зачисления директором школы ребенка в первый класс через специальную систему один из родителей (или уполномоченное лицо) получит push-уведомление в приложении “Дия” с предложением оформить помощь. Далее необходимо подтвердить согласие и выбрать банк для открытия виртуальной “Дия.Карты”. Если семья не пользуется “Дией”, заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины и предоставить информацию о счете, на который хочет получить выплату.

Как можно будет потратить средства. В партии “Слуга Народа” говорят, что деньги из “Пакета” можно потратить только безналично, рассчитываясь картой. Средства нужно использовать в течение шести месяцев с момента поступления на счет. В противном случае – неиспользованный остаток вернется в бюджет.

Средства можно направить исключительно на товары для детей в специализированных детских магазинах, супермаркетах, где есть отделы детских товаров, или в соответствующих интернет-магазинах. Бизнесам, которые захотят участвовать в проекте “Пакет школьника”, необходимо будет внедрить систему верификации кодов товаров, на которые разрешено тратить средства по этой программе.

Подавать заявку на “Пакет школьника” можно до 15 ноября.

“Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и безопасности”, – резюмируют в партии “Слуга Народа”.

Напомним, как ранее сообщали в политической силе, в государственном бюджете на 2025 год заложены рекордные 194,3 млрд грн на образование и науку. Среди главных приоритетов – возвращение к очному обучению, безопасность и комфорт учеников.