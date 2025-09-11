Повітряна тривога – виклики воєнного стану

Роботодавці та працівники продовжують адаптуватися до викликів сьогодення, тож Головне управління попереджає та нагадує, що не слід нехтувати власною безпекою та безпекою своїх підлеглих під час оголошення сигналу “Повітряна тривога”.

Варто зауважити!

Роботодавець не може вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці (ст. 153 КЗпП).

Нагадуємо алгоритм дій роботодавців та працівників у разі оголошення сигналу “Повітряна тривога”.

Дії роботодавця:

Негайно сповістити співробітників і відвідувачів, повідомити місце розташування найближчого укриття (у т. ч. у формах, доступних для осіб з порушеннями зору та слуху). За допомогою заздалегідь визначених відповідальних осіб (наказом чи розпорядженням підприємства, організації, установи) організувати та забезпечити швидку евакуацію відвідувачів та працівників до укриття визначеними маршрутами та запобігти масовій паніці. Забезпечити, щоб працівники та відвідувачі не користувалися ліфтами (у разі їх наявності), спускалися сходами. Зберігати спокій та не допустити паніки серед працівників та відвідувачів. Зберігати здатність правильно та швидко оцінювати ситуацію. За необхідності надати медичну та психологічну допомогу тим, хто її потребує. Перевірити відсутність людей у приміщеннях після евакуації. У захисному приміщенні слід і далі дотримуватися всіх вказівок визначених відповідальних осіб. Забезпечити контроль за перебуванням в укритті працівників та відвідувачів до отримання повідомлення про закінчення небезпеки. Просити відвідувачів, які опинилися на підприємстві, в організації, установі під час повітряної тривоги, покинути приміщення не допускається. Їм необхідно надати можливість знаходитися в приміщенні (укритті), де перебувають працівники підприємства.

Дії працівника на робочому місці:

Виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі підприємства, організації, установи – інструкції або плані реагування. Діяти за вказівками керівника чи особи, яка виконує його функції, а також визначеної відповідальної особи. Пройти до захисної споруди:

споруди подвійного призначення – метрополітену або підземного паркінгу;

найпростішого укриття – підвалу або цокольного приміщення будівлі.

У сховищі зайняти місце та дотримувати вимог керівника, визначеної особи, старшого – коменданта, інженера з техніки безпеки чи цивільного захисту тощо. Перебувати в укритті до моменту, коли органи місцевого самоврядування сповістять про відбій повітряної тривоги. Лише у крайньому разі працівникам слід керуватися правилом “двох стін”.

Якщо звук сирени ви почули на вулиці, слід:

Швидко пройти до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища). Триматися подалі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо ж повітряна тривога застала вас вдома, потрібно:

Вимкнути всі прилади, перекрити подачу газу та, за наявності, загасити відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни). Швидко залишити приміщення та якнайшвидше прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття (про розташування бомбосховищ слід дізнатися завчасно). Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся лише сходами. Якщо захисних споруд поблизу немає, керуйтеся правилом “двох стін”: виберіть найбільш безпечне місце (коридор або ванну) та тримайтеся подалі від вікон.

Ольга Янчук, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області