VI Відкритого театрального фестивалю «Scene-Fest» Гасло: «Ми нація, ми сила, ми народ!»

У вересні цього року місто Кропивницький стане майданчиком для унікального мистецького діалогу:

відбудеться VI Відкритий театральний фестиваль «Scene-Fest» — подія, яка вже традиційно збирає митців, науковців, глядачів та критиків для осмислення сучасних тенденцій сценічного мистецтва.

Фестиваль, започаткований у 2019 році, сьогодні постає як своєрідна лабораторія театральних пошуків. Тут поєднуються академічна традиція та авангардні експерименти, класика та новітні медіа, професійні колективи й аматорські трупи, що формують живий культурний простір.

Цьогорічна програма «Scenе Fest» передбачає:

– вистав від театрів з різних куточків України, які презентують власні інтерпретації класичних та сучасних драматургічних творів для дитячої та дорослої аудиторії;

– баркемпи та воркшопи від провідних сценографів театрів, які беруть участь у фестивалі;

– творчі майстер-класи для студентів та молодих митців, де відомі режисери й актори поділяться інструментами сценічної виразності;

– дискусійні платформи, що дозволять глядачам не лише спостерігати, а й ставати співучасниками процесу творення.

Особлива увага цього року приділяється темі «Театр як простір критичного мислення». Адже сцена давно вже є не лише розвагою, а й місцем інтелектуальної та громадянської рефлексії, де суспільство має змогу осмислити власне минуле й майбутнє.

VI Відкритий театральний фестиваль «Scene-Fest» — це не лише перегляд вистав, а й зустріч із самим собою через мистецтво. Ми прагнемо аби театр звучав як сучасний голос культури, здатний вести діалог із наукою, філософією, суспільством», — зазначають організатори.

Участь у фестивалі є відкритою: він запрошує колективи різних жанрових напрямків та естетичних підходів, а також широку глядацьку аудиторію — від юних глядачів до дорослих досвідчених шанувальників театру.

VI Відкритий театральний фестиваль «Scene-Fest» стане не лише святом театральної дії, а й платформою для розвитку культурної критики та публічного діалогу, сприяючи поширенню ідеї театру, як живої науки про людину.

Дата проведення: 16-19 вересня 2025 року.

Місце проведення: подвір’я та глядацька зала Кіровоградський академічний обласний театр ляльок.