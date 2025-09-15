Контрафакт: ціна проблеми – мільярди

Вразила цифра, яка нещодавно була оприлюднена центральними ЗМІ: при рівні нелегальної сигаретної продукції, який спостерігається в Україні, річні втрати держбюджету через несплату податків оцінюються у 25,2 мільярда гривень. Мова про контрафактні тютюнові вироби.

Як відомо, на тютюнові вироби поширюється акцизний податок, який є частиною ціни товару. Це врегульовано законом, порушення якого карається відповідними органами. Втім обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 мільярдів штук сигарет у 2025 році.

З цим негативним явищем, яке підриває економіку, завдає шкоди бюджету, ганьбить країну, борються податківці та поліція. Про те, як це відбувається на території Кіровоградської області, ми поговорили з виконуючим обов’язки начальника управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС області Дмитром В’язовським.

– В межах нашої компетенції проводити фактичні перевірки, що ми і робимо – зазначив Дмитро Михайлович. – Виходимо на господарський об’єкт, якщо виявляємо порушення – складаємо акт, за результатами якого на суб’єкт господарювання накладається штраф.

За словами в.о. начальника управління, з початку року в області було проведено 90 результативних перевірок, за результатами яких застосовано фінансових санкцій більше ніж на 3 мільйони грн. Мали місце наступні порушення: зберігання та/або реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку; зберігання та/або реалізація рідин для електронних сигарет без акцизних марок; безліцензійна роздрібна торгівля тютюновими виробами та електронними сигаретами; роздрібна торгівля сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Порушники закону, на жаль, винахідливі. В торговельній мережі з’явилися «конструктори». Це набори, до складу яких входять нікотин, гліцерин та ароматизатор. Якщо це змішують на заводі, отримують рідину, що використовується в електронних сигаретах. Вона розфасовується в ємності, на які наклеюється акцизна марка. Ділки придбають сировину окремо і реалізують, щоб не сплачувати податок. За реалізацію «конструкторів» на території Кіровоградщини застосовано фінансових санкцій на суму більше 500 тисяч гривень, зазначив Дмитро В’язовський.

Щодо господарських об’єктів, де виявлено контрафактну продукцію, 95 відсотків – кіоски. Вони зачинені, потрапити всередину неможливо. Навіть працівники поліції, яких викликають податківці, не мають права зайти. Дмитро Михайлович каже, що перевірки здійснюються у відповідь на скарги. Велика їх кількість надходить від асоціації «Укртютюн». Скаржаться і громадяни. Податківці відпрацьовують скарги, вживають заходи, про результати повідомляють заявника.

Нелегальна торгівля тютюновими виробами має руйнівні наслідки для суспільства та економіки. У липні Американська торговельна палата в Україні провела обговорення проблеми тіньової економіки та шляхів її подолання. Серед кроків, які має здійснити влада, було відзначено проведення ДПС України контрольно-перевірочних заходів та державних експертиз з метою встановлення виробників нелегальної продукції та прийняття законопроєкту щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Також була озвучена пропозиція щодо створення бібліотеки зразків готової продукції, що допоможе швидко ідентифікувати обладнання, на якому була виготовлена нелегальна продукція.

Безумовно, боротися з цим негативним явищем можуть і пересічні українці. Навіть курці зі стажем стверджують, що дешеві сигарети неякісні, а значить, більш шкідливі, ніж ті, що реалізуються легально. Звертайте увагу на те, що на пачці легальних сигарет має бути марка акцизного податку та напис українською мовою.

Вибір невеликий, але він є. Залишилося обрати, кого підтримувати: ділків і порушників закону чи країну, бюджет якої недоотримує мільярди через цих зловмисників.