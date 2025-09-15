Перевиховати директора

Це, мабуть, ризиковано – користуватися фейковим, придбаним на базарі або через Інтернет, посвідченням військовозобов’язаного. Але кропивничанин П. – не з боязких.

Ось про що йдеться в обвинувальному акті. 20 грудня минулого року П. прийшов в таку-то установу і пред’явив посвідчення військовозобов’язаного. В установі засумнівалися у справжності документа, повідомили в поліцію. Почалося слідство. 27 грудня експерт видав висновок про те, що посвідка – липова: несправжній підпис начальника ТЦК, відтиск несправжньої гербової печатки.

Минуло ще трохи часу, і працівники підприємства, де П. працює директором, вирішили взяти його на поруки. Скликали збори, на яких одноголосно ухвалили клопотання до суду. У клопотанні описуються чесноти П.: «Зарекомендував себе як грамотний, досвідчений фахівець, проявляє наполегливість в роботі, вміє вірно розставити пріоритети для вирішення виробничих задач. Дисциплінований, ініціативний. У колективі користується довірою та повагою».

27 лютого нинішнього року Ленінський (теперішній Подільський) районний суд Кропивницького розглянув це клопотання. Обвинувачений П. підтримав ініціативу підлеглих, покаявся і попросив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки колективу. Пообіцяв не ухилятися від виховних заходів та не порушувати громадського порядку.

Суд задовольнив це клопотання і звільнив П. від кримінальної відповідальності. Прокурор не заперечував.

Та згодом у прокуратурі подивилися на цю справу по-іншому і подали апеляцію, в якій стверджується, що суд необгрунтовано звільнив П. від кримінальної відповідальності. Мовляв, райсуд не з`ясував, чи здатний трудовий колектив підприємства перевиховати свого начальника. І взагалі, у прокуратурі засумнівалися, «чи доцільно у цьому випадку застосування щодо нього саме такого виду звільнення від кримінальної відповідальності».

25 березня Кропивницький апеляційний суд, погодившись з аргументами прокуратури, скасував ухвалу Подільського районного. Тепер ця справа знову в Подільському суді, але розглядає її інший суддя. 16 вересня має відбутися засідання.

І наостанок: П. так і не розповів поліції, де виготовляють такі неякісні «посвідчення військовозобов’язаних».

Віктор Іваненко, «УЦ».