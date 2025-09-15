НМТ-2025. Підсумки

Нарешті опублікований рейтинг, сформований за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. До рейтингу потрапили школи, де є 10-11 класи. На місце у рейтингу впливають результати учасників, а також загальна кількість складених НМТ. Загалом до рейтингу увійшли 6560 шкіл, зокрема 163 заклади з Кіровоградської області.
У Кропивницькому в рейтингу 17 шкіл, які розподілились таким чином:
- Ліцей нових технологій навчання – середній бал 162,26 (директор – Краснова Л. С.)
- Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради – 153,76 (Мазур Н. І.)
- Ліцей «Науковий» – 148,16 (Чередніченко Н. Ю.)
- Ліцей імені Тараса Шевченка – 150,57 (Война Г. Г.)
- Ліцей «Муніципальний колегіум» – 149,13 (Максимова О. О.)
- Ліцей «Мрія» – 148,09 (Титаренко Л. С.)
- Ліцей «Вікторія-П» – 148,51 (Пахомова С. В.)
- Ліцей «Центральний» – 146,90 (Павленко С. О.)
- Ліцей «Максимум» – 144,60 (Кравченко Н. С.)
- Ліцей «Європейська освіта» – 141,41 (Матяшова Л. П.)
- Ліцей «Арт Плюс» – 140,73 (Ніжнікова А. О.)
- Ліцей «Лідер» – 138,76 (Дубівка О. О.)
- Ліцей природничих наук – 137,24 (Черепій О. М.)
- Ліцей «Нова українська школа» – 137,13 (Воронов Ю. М.)
- Ліцей «Новенський» – 135,99 (в.о. директора – Демешко К. С.)
- Ліцей «Сокіл» – 135,56 (Греку В. М.)
- Ліцей «Лінгвістичний» – 134,31 (Саржевський О. А.)
Щодо обласного рейтингу, то найкращою школою Кіровоградської області, як і в місті, виявився Ліцей нових технологій навчання. До десятки кращих шкіл Кіровоградщини, окрім 8 шкіл з обласного центру, увійшли:
– «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області – 151,77 (Нарівна Л. М.);
– Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської області – 148,56 (Шульга Р. Ю.).
