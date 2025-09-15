НМТ-2025. Підсумки

Нарешті опублікований рейтинг, сформований за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. До рейтингу потрапили школи, де є 10-11 класи. На місце у рейтингу впливають результати учасників, а також загальна кількість складених НМТ. Загалом до рейтингу увійшли 6560 шкіл, зокрема 163 заклади з Кіровоградської області.

У Кропивницькому в рейтингу 17 шкіл, які розподілились таким чином:

Ліцей нових технологій навчання – середній бал 162,26 (директор – Краснова Л. С.) Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради – 153,76 (Мазур Н. І.) Ліцей «Науковий» – 148,16 (Чередніченко Н. Ю.) Ліцей імені Тараса Шевченка – 150,57 (Война Г. Г.) Ліцей «Муніципальний колегіум» – 149,13 (Максимова О. О.) Ліцей «Мрія» – 148,09 (Титаренко Л. С.) Ліцей «Вікторія-П» – 148,51 (Пахомова С. В.) Ліцей «Центральний» – 146,90 (Павленко С. О.) Ліцей «Максимум» – 144,60 (Кравченко Н. С.) Ліцей «Європейська освіта» – 141,41 (Матяшова Л. П.) Ліцей «Арт Плюс» – 140,73 (Ніжнікова А. О.) Ліцей «Лідер» – 138,76 (Дубівка О. О.) Ліцей природничих наук – 137,24 (Черепій О. М.) Ліцей «Нова українська школа» – 137,13 (Воронов Ю. М.) Ліцей «Новенський» – 135,99 (в.о. директора – Демешко К. С.) Ліцей «Сокіл» – 135,56 (Греку В. М.) Ліцей «Лінгвістичний» – 134,31 (Саржевський О. А.)

Щодо обласного рейтингу, то найкращою школою Кіровоградської області, як і в місті, виявився Ліцей нових технологій навчання. До десятки кращих шкіл Кіровоградщини, окрім 8 шкіл з обласного центру, увійшли:

– «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області – 151,77 (Нарівна Л. М.);

– Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської області – 148,56 (Шульга Р. Ю.).