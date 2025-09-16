Офіси податкових консультантів: чим відрізняється новий сервіс ДПС і де нас знайти

Для підвищення якості податкових послуг та зручного інформування платників ДПС відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах України. Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.
Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб відвідувача.
Фахівці Офісів консультують за такими напрямами:
– оподаткування фізосіб та юридичних осіб,
– електронні сервіси та звітність,
– податкові спори,
– податковий аудит,
– фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,
– контроль за обігом підакцизних товарів,
– зупинення реєстрації ПН / РК,
– погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,
– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,
– трансфертне ціноутворення.
Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv.
Запрошуємо громадян і бізнес скористатися новою послугою податкової.
Залишайте відгуки про наш сервіс, щоб ми могли покращити роботу і стати ще кориснішими для вас.
Офіси податкових консультантів – це увага, повага, довіра. Адже всі, хто в умовах війни продовжують працювати, платити податки й утримувати економіку, – потребують максимальної підтримки держави.
