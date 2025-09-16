Офіси податкових консультантів: чим відрізняється новий сервіс ДПС і де нас знайти

Для підвищення якості податкових послуг та зручного інформування платників ДПС відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах України. Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб відвідувача.

Фахівці Офісів консультують за такими напрямами:

– оподаткування фізосіб та юридичних осіб,

– електронні сервіси та звітність,

– податкові спори,

– податковий аудит,

– фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,

– контроль за обігом підакцизних товарів,

– зупинення реєстрації ПН / РК,

– погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,

– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,

– трансфертне ціноутворення.

Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv.

Запрошуємо громадян і бізнес скористатися новою послугою податкової.

Залишайте відгуки про наш сервіс, щоб ми могли покращити роботу і стати ще кориснішими для вас.

Офіси податкових консультантів – це увага, повага, довіра. Адже всі, хто в умовах війни продовжують працювати, платити податки й утримувати економіку, – потребують максимальної підтримки держави.