Як українці за кордоном можуть отримати правничу допомогу з питань українського законодавства

Усі українці, де б вони не були — в Україні чи за кордоном — можуть отримати безоплатну консультацію юриста. Такі послуги надає система надання безоплатної правничої допомоги. Це державна мережа бюро правничої допомоги по всій Україні. Також послуги надають телефоном та онлайн.

Консультації юриста онлайн

Отримати консультацію можна онлайн, використовуючи соціальні мережі або месенджери.

Консультуючи українців, юристи надають чіткий покроковий алгоритм дій. Наприклад, клієнтка, яка наразі мешкає у Варшаві, звернулась до юристів системи надання БПД через Telegram по допомогу після народження сина. Її хвилювало два питання: як оформити українське свідоцтво про народження сина та чи можливо отримати допомогу при народженні, не повертаючись в Україну. Адже з немовлям і старшою дитиною повернення на рідну Миколаївщину, яка знаходиться біля фронту, було неможливим.

Юристи розповіли, які документи потрібні, як подати їх дистанційно та надали покрокову інструкцію. Така підтримка — це не просто юридична консультація, а реальна допомога для українців за кордоном скористатися своїми правами, навіть перебуваючи далеко від дому.

Коли консультації недостатньо

Іноді правова консультація — лише перший крок, адже для розв’язання проблеми потрібне звернення до суду. Так було з жінкою, яка з новонародженою донькою виїхала з окупованого Маріуполя до Естонії. Без українських документів і зі свідоцтвом про народження, виданим окупаційною владою, вона опинилася в ситуації юридичної невидимості: повернутися в Україну не змогла, адже на кордоні не пропустили без підтвердження громадянства дитини. Юристи системи надання БПД підготували заяву до суду про встановлення факту народження на окупованій території, яку суд задовольнив. Тепер жінка може отримати українське свідоцтво про народження доньки.

Інша клієнтка від початку вторгнення з сином перебуває у Польщі та потребувала допомоги у стягненні заборгованості аліментів і продовженні їх виплати після повноліття сина, який навчається у виші. Адвокат, що співпрацює з системою надання БПД, подав до суду дві позовні заяви, які суд задовольнив.

Тож як отримати правничу допомогу з-за кордону

Консультація юриста

Отримати консультацію може кожна людина. Це можна зробити кількома способами — усно або письмово.

Щоб поспілкуватися з юристом усно, потрібно:

Зателефонувати за номером +38 (044) 363 10 41. Це спеціальний номер для дзвінків з-за кордону — вартість дзвінка за тарифами вашого оператора зв’язку.

Подзвонити з мобільного застосунку Telegram .

Юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 за Київським часом..

Щоб отримати письмову консультацію, написати:

у приватному чаті в Telegram

У приватному чаті у Viber

у Facebook (напишіть приватне повідомлення сторінці)

у Instagram (напишіть приватне повідомлення сторінці).

Повідомлення обробляються у будні з 9:00 до 17:00.

Допомога зі зверненням до суду

У такому випадку мова йде про вторинну правничу допомогу. Безоплатно її можуть отримати певні категорії громадян, зокрема це діти, ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України, люди з низьким доходом. Всі категорії можна подивитися у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Звернення на безоплатну вторинну правничу допомогу (БВПД) також можна подати онлайн — документи підписуються електронним цифровим підписом.

Як оформити та надіслати таке звернення читайте у покроковій інструкції.