Віктор Погрібний: у його словах вічність

Кіровогращина – земля, багата на талановитих людей, які прославляють серце України.

Саме тому обласна філармонія започаткувала й зробила традицією щорічний культурно-мистецький проєкт «Митці Кіровоградщини».

У рамках цього проєкту глядачі знайомляться з тими, хто зробив значний внесок у розвиток української культури та прославив наш край. Є митці, які вміють бережно торкатися найтонших струн душі, пишучи про мистецтво, музику й непересічні постаті. До когорти саме таких людей належить ім’я заслуженого журналіста України, українського поета, прозаїка, публіциста, сатирика і громадського діяча Віктора Погрібного. У межах цього проєкту відбудеться вечір пам’яті, присвячений творчості та особистості митця.

Дата: 26 вересня

Час: 16:00

Місце: фоє обласної філармонії