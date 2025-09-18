ВПО з ТОТ отримають до 2 млн грн на житло: як працюватиме механізм? Пояснюють юристи

Внутрішньо переміщені особи, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді житлового ваучера. Сума допомоги становитиме до 2 мільйонів гривень і може бути використана для купівлі житла чи іпотеки. Як саме працює новий механізм, хто має право на допомогу та які документи знадобляться — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто може отримати допомогу?

На старті програми її учасниками стануть ветерани війни, які мають статус учасника бойових дій, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. Уряд наголошує, що згодом перелік категорій буде розширюватися, аби більше внутрішньо переміщених осіб могли скористатися підтримкою.

Яка сума та формат виплат?

Максимальний розмір допомоги складає 2 млн грн, а кошти надаватимуться не «живими грошима», а у вигляді електронного житлового ваучера. Ваучер фіксуватиметься у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

На що можна використати ваучер?

придбання житла на первинному або вторинному ринку;

інвестування у новобудови;

внесення першого внеску за іпотекою;

погашення вже взятого житлового кредиту.

Як оформити ваучер?

Щоб отримати компенсацію, переселенець має подати інформаційне повідомлення про втрату житла. Це можна зробити через застосунок «Дія», у найближчому ЦНАПі або у нотаріуса. Після цього дані потрапляють до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, а заяву розглядає комісія при місцевій владі. Рішення ухвалюється не пізніше ніж за 30 днів.

На що можна використати допомогу?

Житловий ваучер, який зберігатиметься у державному реєстрі, дозволяє придбати квартиру чи будинок, інвестувати у новобудову або використати його для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. При цьому отримати допомогу не зможуть ті, хто має інше житло на підконтрольній території України (крім зон бойових дій), хто вже скористався державною компенсацією або перебуває під санкціями та має судимість.

Коли почне діяти програма?

Нова система запрацює з 10 вересня 2025 року. Фінансування забезпечуватиметься за рахунок державного бюджету та міжнародної допомоги, а у перспективі — й за рахунок репарацій від Росії. Правову основу для запуску механізму закріплено постановою Кабміну від 13 серпня 2025 року № 998.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.