Які пільги мають діти військових у 2025 році та як їх оформити? Повний гайд для кропивничан

Діти військовослужбовців з Кіровоградщини користуються низкою соціальних гарантій — від безкоштовного харчування у школах до можливості навчатися у вишах на бюджеті. Водночас ці пільги не надаються автоматично: аби ними скористатися, родина має звернутися до відповідних органів та підтвердити статус. Які саме пільги діють у 2025 році та як їх оформити — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які пільги діють для дітей військових?

Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей» передбачає для дітей учасників бойових дій низку важливих гарантій. У 2025 році вони мають право на:

щорічне оздоровлення та лікування в санаторіях і дитячих оздоровчих таборах коштом держави;

пріоритетне зарахування до садочків і шкіл за місцем проживання;

безкоштовне харчування у школах за рахунок місцевого бюджету;

безоплатне забезпечення підручниками;

зарахування або переведення на бюджетні місця у професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

безкоштовне проживання у гуртожитку для студентів денної форми навчання;

право на отримання соціальної стипендії або державного кредиту на освіту.

Ці пільги діють до повноліття, а для студентів — до 23 років. Якщо ж дитину відраховують із навчального закладу, вона втрачає право на пільги.

Хто ще може претендувати на пільги?

Пільги стосуються не лише дітей. Родини військовослужбовців у ширшому розумінні теж мають низку прав. Це можуть бути батьки військового (у деяких випадках — за умови непрацездатності), подружжя, у тому числі цивільне — якщо спільне проживання підтверджене судом, а також інші утриманці, наприклад бабуся чи брат. У разі загибелі військовослужбовця його родина має право на безкоштовне отримання у власність житла, яке вона займала у державному фонді, одноразову грошову допомогу, виплати у випадку зникнення безвісти, пільгові умови з комунальних платежів і житлової плати, а також право на безоплатний проїзд транспортом до місця проживання чи відпустки.

«У практиці часто виникає плутанина: родини знають про загальні пільги, але не розуміють, які саме їм належать і де їх оформлювати. Тут важливо пам’ятати: кожна категорія пільг вимагає окремого підтвердження статусу та подачі документів. Тільки після цього держава починає нараховувати гарантії у повному обсязі», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оформити пільги дітям військових?

Щоб скористатися правами, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто, надіславши документи поштою або через застосунок «Дія». Разом із заявою про призначення пільг подаються посвідчення учасника бойових дій, свідоцтво про народження дитини, довідка про склад сім’ї та документ про місце проживання.

У випадках, коли йдеться про родини загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, членам сімей видається спеціальне посвідчення, що підтверджує право на пільги. Для його оформлення потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою та додати паспорт, документи про родинні відносини (свідоцтво про шлюб чи народження), фотографію та довідки, що підтверджують статус військовослужбовця.

Які документи слід підготувати?

У більшості випадків потрібні паспорт громадянина України, документи, що підтверджують родинні зв’язки, посвідчення учасника бойових дій або довідка про безпосередню участь у бойових діях. Якщо оформлюються виплати, знадобляться також банківські реквізити.

Пільги не нараховуються автоматично. Родині слід стежити за актуальністю документів та своєчасно підтверджувати право на соціальні гарантії. Наприклад, студентам потрібно щороку подавати довідку з навчального закладу, інакше вони можуть втратити право на пільгове проживання чи стипендію.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.