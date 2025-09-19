Розсилка SMS за геолокацією — корисна послуга для невеликих компаній

РОС

За допомогою коротких повідомлень дуже зручно інформувати населення: смартфон завжди під рукою. Це можуть бути повідомлення з банків, сповіщення від ДСНС, SMS від бізнесу. Інтернет-магазини та інші компанії активно використовують цей метод комунікації.

Далеко не кожен бізнес надає послуги в масштабах усієї країни: невеликі компанії працюють у межах одного міста. Для них дуже важливо, щоб сповіщення отримали саме користувачі з цього регіону.

Хто отримує SMS від бізнесу

Є й зовсім невеликі магазини, які також можуть скористатися масовою розсилкою. Адже можна впливати не лише на користувачів певної області чи міста, а й району населеного пункту або навіть окремої вулиці. Тобто, за межі встановленого радіуса повідомлення не будуть надіслані, а кошти буде зекономлено. SMS від компанії отримають клієнти, які живуть поблизу магазину, працюють на території району або часто бувають у зазначеній локації.

Локальна розсилка SMS ефективніша, адже вона розрахована тільки на користувачів, які з максимальною ймовірністю придбають продукцію або замовлять певну послугу.

Розсилка повідомлень різними способами

SMS — лише один із способів комунікації. Цією функцією оснащений кожен телефон. Крім того, надсилання сповіщень можливе у популярних месенджерах. Сервіс AlphaSMS пропонує також RCS (повідомлення отримують усі власники Android-смартфонів без необхідності встановлення додаткового софту).

Будь-який вид бізнесу може надсилати повідомлення за геолокацією. Без такої корисної послуги не обійтися:

ресторанам із доставкою;

службам таксі;

фітнес-клубам;

клінінговим службам;

автосалонам і СТО та іншим компаніям.

Звісно, мова не йде про надсилання вручну. Для масової розсилки існують спеціальні сервіси, такі як AlphaSMS. Тут є безліч корисних інструментів для надсилання, контролю та аналізу. Розсилка за геолокацією — зручний і недорогий спосіб впливу на цільову аудиторію, а також розрахований на використання невеликими компаніями.