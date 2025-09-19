Рассылка СМС по геолокации — полезная услуга для небольших компаний

С помощью коротких сообщений очень удобно информировать население: смартфон всегда под рукой. Это могут быть сообщения из банков, уведомления от МЧС, SMS от бизнеса. Интернет-магазины и другие компании активно используют этот метод коммуникации.
Далеко не каждый бизнес предоставляет услуги в масштабах всей страны: небольшие компании работают в пределах одного города. Для них очень важно, чтобы уведомления получили именно пользователи из этого региона.
Кто получает СМС от бизнеса
Есть и совсем небольшие магазины, которые также могут воспользоваться массовой рассылкой. Ведь можно воздействовать не только на пользователей определенной области или города, но и района населенного пункта или даже отдельной улицы. То есть, за пределы установленного радиуса сообщения не будут отправлены, а деньги будут сэкономлены. SMS от компании получат клиенты, которые живут вблизи от магазина, работают на территории района или часто бывают в указанной локации.
Локальная рассылка СМС более эффективна, ведь она рассчитана только на пользователей, которые с максимальной вероятностью приобретут продукцию или закажут определенную услугу.
Рассылка сообщений разными способами
SMS — лишь один из способов коммуникации. Этой функцией оснащен каждый телефон. Кроме того, отправка уведомлений возможна в популярных мессенджерах. Сервис AlphaSMS предлагает также RCS (сообщения получают все владельцы Андроид-смартфонов без необходимости установки дополнительного софта).
Любой вид бизнеса может отправлять сообщения по геолокации. Без такой полезной услуги не обойтись:
- ресторанам с доставкой;
- службам такси;
- фитнес-клубам;
- клининговым службам;
- автосалонам и СТО и другим компаниям.
Естественно, речь не идет об отправке вручную. Для массовой рассылки есть специальные сервисы, такие как AlphaSMS. Здесь есть множество полезных инструментов для отправки, контроля и анализа. Рассылка по геолокации — удобный и недорогой способ воздействия на целевую аудиторию, а также рассчитанный на использование небольшими компаниями.
Розсилка SMS за геолокацією — корисна послуга для невеликих компаній