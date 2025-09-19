Рассылка СМС по геолокации — полезная услуга для небольших компаний

УКР

С помощью коротких сообщений очень удобно информировать население: смартфон всегда под рукой. Это могут быть сообщения из банков, уведомления от МЧС, SMS от бизнеса. Интернет-магазины и другие компании активно используют этот метод коммуникации.

Далеко не каждый бизнес предоставляет услуги в масштабах всей страны: небольшие компании работают в пределах одного города. Для них очень важно, чтобы уведомления получили именно пользователи из этого региона.

Кто получает СМС от бизнеса

Есть и совсем небольшие магазины, которые также могут воспользоваться массовой рассылкой. Ведь можно воздействовать не только на пользователей определенной области или города, но и района населенного пункта или даже отдельной улицы. То есть, за пределы установленного радиуса сообщения не будут отправлены, а деньги будут сэкономлены. SMS от компании получат клиенты, которые живут вблизи от магазина, работают на территории района или часто бывают в указанной локации.

Локальная рассылка СМС более эффективна, ведь она рассчитана только на пользователей, которые с максимальной вероятностью приобретут продукцию или закажут определенную услугу.

Рассылка сообщений разными способами

SMS — лишь один из способов коммуникации. Этой функцией оснащен каждый телефон. Кроме того, отправка уведомлений возможна в популярных мессенджерах. Сервис AlphaSMS предлагает также RCS (сообщения получают все владельцы Андроид-смартфонов без необходимости установки дополнительного софта).

Любой вид бизнеса может отправлять сообщения по геолокации. Без такой полезной услуги не обойтись:

ресторанам с доставкой;

службам такси;

фитнес-клубам;

клининговым службам;

автосалонам и СТО и другим компаниям.

Естественно, речь не идет об отправке вручную. Для массовой рассылки есть специальные сервисы, такие как AlphaSMS. Здесь есть множество полезных инструментов для отправки, контроля и анализа. Рассылка по геолокации — удобный и недорогой способ воздействия на целевую аудиторию, а также рассчитанный на использование небольшими компаниями.